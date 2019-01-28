台大名獸醫教授涉貪急退休　教育部掩護台大回聘：未違反教師法

圖文／鏡週刊

林中天貪汙詐財，自己也坦承不諱，以繳回贓款、捐款國庫，換取緩起訴之後，台大不顧教師法14條規定，硬是將林中天回聘。為此，教育部長潘文忠主持廉政會報時，直斥：「離譜」！還發函給台大，表示「教評會實無理由表示該案無教師法第14條之情形」，但球丟回去給台大，台大還是堅持要聘林中天，黃國昌質詢時諷刺的說：「台大這樣洗臉教育部，你們就吞下去喔！」

林中天用繳回贓款，捐款國庫換得緩起訴之後，隔年「華麗轉身」又被台大回聘，依然風光當他的獸醫學院大教授。有律師資格的黃國昌說，這分明違反教師法第14條。因為，14條第一項規定：「受有期徒刑一年以上判決確定者」、第二項規定：「曾服公務，因貪汙瀆職經有罪判決確定或通緝有案尚未結案者」不得聘為教師，已聘任者，應報主管教育行政機關核准後，予以解聘、停聘或不續聘。

黃國昌強調，林中天這個案子，不比有些大學教授，僅僅違反行政程序，報帳有瑕疵，像2012到2013年，一大堆教授受限於僵化的報帳制度觸法，導致「會計法」修正；林中天是很明顯的貪汙詐財，犯罪事實已被認定，不要說回聘，如果還在教職，都必須解聘的，但台大竟然強硬護航，非得禮聘此人不可！

事實上，2017年，台大要回聘林中天的公文到了教育部，當時的教育部長潘文忠（如今回鍋，係現任教長）親自主持廉政會報時，就直批台大這樣的作法「太離譜」，明顯就有違反教師法14條的問題。

為此，教育部曾於2017年9月15日發函台大，該函根據部長主持的廉政會報，對台大提出法律見解：「本案既經緩起訴處分確定，教授本人亦坦承不諱，教評會實無理由表示該案無教師法第14條之情形，應針對已確定之事實，參考各項因素妥為處理」。

黃國昌說，該函等於是教育部在第一時間告訴台大：「你們包庇得太離譜了！」然後再把問題丟回去給台大，叫台大好好處理。可是台大還是要聘，教育部根本沒皮條！黃國昌諷刺的說：「台大這樣洗臉教育部，你教育部就吞下去了喔？」

事實上，教育部還是吞了！記者詢問教育部對於此案的態度，教育部人事處科長林奇郁表示，根據大學法20條，教師聘任、解聘，需經由校教評會審議；林中天案是否違反教師法14條，要由台大教評會認定。

當記者進一步詢問，潘部長在廉政會報已經對此案斥之為離譜，且教育部也發函提出法律意見，表示不認同台大包庇行為，而台大依然執意聘林中天，教育部到底有何立場？林奇郁表示，他沒辦法回答。



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