花蓮出現「蘋果病」！　23週孕婦感染4次輸血救回胎兒

▲李姓孕婦懷孕23週時感染蘋果病，經門諾醫院婦產科醫師廖基良採子宮內臍帶輸血方式治療後，孕婦和胎兒都已恢復健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本流行的蘋果病，最近也在花蓮出現了！花蓮一位20歲李姓孕婦，去年12月因胎兒嚴重水腫轉院至門諾醫院治療，經婦產科主任廖基元醫師詳細檢查，確認孕婦感染微小病毒B19，也就是所謂的蘋果病。由於當時胎兒血紅素值僅2.4，情況危急，為了確保胎兒性命，門諾婦兒科團隊以子宮內臍帶輸血的方式為胎兒進行4次輸血，挽回胎兒性命。



「蘋果病」部分症狀和感冒相似，病發時會出現兩頰紅通通，看起來就像是蘋果般，好發於幼童身上。但孕婦一旦感染，對體內胎兒將會造成嚴重影響，甚至可能因此流產或是胎死腹中。

門諾醫院廖基元醫師表示，日前一位懷孕23+4周的李姓孕婦由診所轉院至本院時，胎兒已出現嚴重水腫，排除可能造成胎兒水腫的因素後，為求謹慎，醫師抽取母體臍帶血及羊水進行化驗，結果確診孕婦感染病毒B19，也就是所謂的蘋果病。由於胎兒受感染，入院檢查時血紅素值僅有2.4，情況相當危急，婦科團隊緊急以子宮內臍帶輸血進行醫治，經由4次的輸血，20天的治療與追蹤，胎兒血紅素值提升到9.2，李姓孕婦總算放下心中大石。

▲李姓孕婦夫婦（中）出席記者會，感謝醫護團隊的支持以及老公的鼓勵與陪伴，才能平安的度過那段煎熬的日子。



廖基元強調，子宮內臍帶輸血難度相當高，除了血袋必須與媽媽檢體進行交叉試驗，合格才能發血，血液也必須透過電療方式去掉抗體、抗原與白血球，只留下紅血球進行輸血，因臍帶僅0.5cm，穿刺困難，從超音波導引下找臍靜脈至抽取胎兒腹水及進行輸血流程，不僅速度要快、狠、準，也必須仰賴團隊醫護人員的專業與默契。



回想當時轉診時，得知寶寶嚴重水腫命在旦夕以及治療過程中的艱辛，李姓孕婦當場大哭，她感謝醫護團隊的支持以及老公的鼓勵與陪伴，才能平安的度過那段煎熬的日子，看著預產期一天天的靠近，想到女兒即將出生，李姓孕婦說，小女兒不僅是爸爸的前世情人，也是今年全家人最期待的成員。



醫師表示，臨床上常發現胎兒有嚴重水腫問題時大多進行引產，如果能夠更進一步檢查確認病因，或許有更多生命能夠留下。蘋果病目前在東京正流行，李姓孕婦未出國且未接觸國外旅人，感染原因不明，或許台灣可能正在流行。

醫師建議，如孕婦產檢時發現胎兒莫名出現水腫情形，或是透過超音波檢查發現胎兒出現嚴重貧血等症狀，就應進一步檢查是否因蘋果病毒所導致。由於蘋果病是透過飛沫或手部等接觸傳染，且部分症狀和感冒類似，會有發燒、咳嗽、打噴嚏等情形，大多患者會自然痊癒，也沒有特殊的治療方法或疫苗，除了做好個人衛生勤洗手以及戴口罩，呼籲孕婦一定要提高警覺。