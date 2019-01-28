拳擊手好心款待「12歲惹事少年」住宿　婚禮前卻遭槍殺

▲約翰生前總是喜歡幫助他人。（圖／翻攝自臉書／Tree City Boxing Club）



國際中心／綜合報導

美國德州24歲職業拳擊手約翰（John Duane VanMeter）平時待人親切，他先前邀請未婚妻小孩的朋友來家裡作客，卻在一次衝突中被這名未成年槍殺。約翰本來要跟女方珊米（Sammy Arellano）在今年2月的情人節結婚，怎料就此斷送性命，過往累積的職涯也全沒了。

這位12歲的少年曾是珊米兒子的好朋友，他以前受到約翰的招待，但由於一直惹事，後來便被珊米告知不要再來往。少年23日突然闖入約翰家中，對著該名手足無措的拳擊手開槍。

據了解，殺人的少年之前就有多次不良紀錄。珊米痛心表示，「他一直找麻煩給我兒子，所以我告訴他不再允許進入我們家了。我不知道他為什麼要這樣做，他是一個惹事的男孩，每個人都警告過我們，但我們只是聽從自己的心意。」

珊米形容，約翰總是願意伸出援手，「這裡的每個人都認識約翰，並且知道他有好心腸。他很完美。」讓她難過的是，約翰的家人把過錯歸咎在她身上，她甚至不被允許參加葬禮。

該名少年被指控謀殺罪，目前被關押在少年拘留中心，如果罪名成立，可能面臨40年徒刑。警方仍在釐清男子開槍的動機。

約翰從小就喜歡拳擊，去年才晉升為職業選手，他的下一場比賽預訂於2月23日，沒想到卻被他自己邀請過的少年槍殺。珊米當時打給911，說有人闖入她的家，警方到達現場時，則發現約翰頭部有傷，雖然緊急將他送往醫院仍是不治身亡。

有目擊者聲稱，看到一名男子穿著黑色衣服逃離現場。珊米推測，少年可能認定他們是較好攻擊的目標，他曾多次暗示自己想闖空門。