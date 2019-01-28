柯文哲靠白色力量選2020　胡幼偉分析「一個問題」：當選不了

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

陳思宇以「白色力量」之姿征戰來北市立委補選落敗，外界預估這對台北市長柯文哲參選2020恐怕不利。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉指出，柯文哲維持所謂「不藍不綠的白色風格」選市長勉強過關，不過如果要選總統的話，「就算所有青年選票都灌給你，也是當選不了。」

胡幼偉點出柯文哲的問題，他靠右打藍、左打綠，維持所謂「不藍不綠的白色風格」，不過，搞政治，不同於開個人工作室，只有將軍沒有兵，選個市長，勉強可以過關；要選總統，那就是天方夜譚了！「就算所有青年選票都灌給你，也是當選不了。」

胡幼偉指出，有點實力的職業政客，早就分別投身藍綠陣營了，剩下的，只能打打小聯盟就不錯了！柯文哲為了壯大聲勢，來者不拒，像開政治難民收容所一樣，於是，從九合一到現在，「站台一個死一個，柯某最終也把自己從大聯盟拖進了小聯盟了。」

胡幼偉感嘆，「所以，一切都只是一場台灣民主政治的荒謬劇」，一個搞笑的人，突然不幹醫生玩政治，迎合了一大群人所謂「超越藍綠」的幻想，莫名其妙地當了八年市長，然後，就像風行過一陣子的葡式蛋撻或美國甜甜圈一樣，從門庭若市，到乏人問津，最後關門大吉。