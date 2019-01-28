嘉義市「消防小英雄」消防體驗營　學童：長大要當消防員

▲嘉義市消防局開辦消防小英雄活動，讓大小朋友體驗消防器材及消防人員的辛苦 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市政府消防局第二大隊趁寒假學生放假期間，籌辦「消防小英雄」消防體驗營活動，現場吸引大小朋友總計約130餘人至後湖分隊體驗，利用消防體驗營活動的機會，讓小朋友在消防闖關的互動遊戲中，體驗及學習各項防火防災的知識及用火用電安全的重要性，更有小朋友表示長大要當消防員。

本活動於日前開放60名學童於臉書粉絲專頁上網路報名，民眾報名踴躍短短約1個小時便報名額滿。開場特別商請嘉義市義勇消防總隊防火宣導隊演出防火防災的宣導短劇，小朋友感覺到非常的有趣，充分展現出宣導隊的宣導魅力及熱情服務的精神。體驗站項目除精心設計的「急救小學堂」、「身體著火排除」、「濃煙體驗室」、「消防衣著裝」、「消防射水體驗」、「消防器材展示區」、「緩降機體驗」外，還協請本市特種搜救隊東區分隊架設「繩索斜降體驗」，小朋友能夠由高處滑降都覺得非常刺激。並且由消防人員操作圓盤切割器實際切割鐵捲門，切割產生的火花，讓每位參與大小朋友都目不轉睛，無不驚呼「消防員真厲害！」

市府消防局表示，隨著時代的進步，活動也結合時下流行的臉書直播，將民眾不易了解的消防知識用淺顯易懂的方式，與大家熱絡的互動，讓民眾體會到消防安全知識深植於全民身旁，日新月異的防災知識亦須落實於人民身上，同時加深對消防工作的認識，達到「全民消防」之目標。