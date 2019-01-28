上海領先各省首實施「垃圾強制分類」　沒分類直接拒收

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

大陸中心／綜合報導

垃圾分類制度在大陸尚為普遍落實，如今上海將率先在2019年實施「垃圾強制分類」。上海市長應勇27日在進行《政府工作報告》時表示，「今年上海將全面展開生活垃圾全程分類。《上海市生活垃圾管理條例（草案）》也已正式提交立法，未來上海市民若不按標準進行垃圾分類，將會被收運單位拒收。」上海目前已有許多垃圾分類社區對垃圾箱房進行改造，部分社區也開始嘗試使用智慧垃圾箱房。

綜合陸媒報導，上海市第15屆人民代表大會第二次會議於27日舉行，應勇在會中表示，今年上海將全面展開『生活垃圾全程分類』，促進垃圾收運和再生資源回收『兩網融合』。大陸「再生資源回收」與「生活垃圾回收」原本分屬兩套系統並行運作，「兩網融合」即是將兩體係從源頭的投放、收運到末端處置進行整合，方便市民進行分類，並達到資源利用效率最大化。

▲上海市長應勇。（圖／東方網）

報導指出，2018年上海全市每日生活垃圾清運量接近2.6萬噸，年均生活垃圾產生量超過900萬噸，給資源環境和經濟社會的永續發展帶來很大壓力。自2000年成為大陸首批生活垃圾分類收集試點城市以來，上海就積極為全面建立生活垃圾強制分類製度推動多項基礎性工作。

於2018年底，在台北舉行的雙城論壇主題就是「循環經濟」，當時上海市常務副市長周波率團出席時，與台北市政府交流的其中一項重點議題也是「垃圾分類回收」。

▲上海市常務副市長周波率領上海市政府訪問團出席2018年年底的雙城論壇。（圖／記者李毓康攝）

研議多時的《上海市生活垃圾管理條例（草案）》已提交本屆上海人大會議進行審議和表決，可望在2019年正式生效實施。該條例一旦完成立法並實施，代表上海將成為大陸境內第一個率先建立「生活垃圾強制分類」的城市，條例其中一項原則是「不分類、不收運；不分類、不處置」，代表未來上海市民若不按標准進行垃圾分類，將會遭收運單位拒收。

上海於2018年5月在普樂二村社區設置了「8分類」智慧垃圾箱房門禁系統，集成了身份識別、資訊螢幕、埠掃描、監控攝像、移動網路等多項功能。例如透過監控裝置，即時監控垃圾投遞現場，有效識別垃圾分類的準確率，引導居民實現正確分類方式，提高管理效率。

上海市生活垃圾目前實行「4分類」標準，回收項目包括有害垃圾、可回收物、濕垃圾及乾垃圾。有害垃圾指廢電池、廢燈管、廢藥品、廢油漆及其容器等，對人體健康或自然環境會造成直接或潛在危害的生活廢棄物；可回收物指廢紙張、廢塑膠、廢玻璃製品、廢金屬、廢衣物等可回收和可循環利用的生活廢棄物；濕垃圾即易腐垃圾，是指廚餘、花卉綠植、中藥藥渣等易腐的生物質生活廢棄物；乾垃圾即上述除外的其它垃圾。