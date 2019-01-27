一年學費70萬！　3歲夏綠蒂小公主準備跟哥哥一起上學

▲ 夏綠蒂將與哥哥喬治王子一同上私立托馬斯巴特希學校。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國王室喜事連連，哈利王子與梅根將在今年春天迎接第一胎，而威廉王子的3歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）則會在9月開始上新學校。據《每日郵報》報導，夏綠蒂將與6歲的哥哥喬治王子（Prince George）一同在私立托馬斯巴特希（Thomas's Battersea）就學，該校一年學費為1萬7604英鎊（約新台幣69萬），餐點更是媲美五星級飯店的菜單。

《時人雜誌》指出，托馬斯巴特希是一所男女混合學校，校內有電影院、健身房、芭蕾教室和陶藝室等設施。據悉，該校每天都會供應新鮮的沙拉、有機牛奶、麵包、湯品，而菜單則是每3周循環一次，內容包括鮭魚柳佐莎莎醬、燉羊肉佐大蒜和新鮮香草、雪魚片佐起司醬，以及BBQ豬肉排等。

此外，在托馬斯巴特希的學童能夠參與許多課後活動，包括植栽、劍術、陶藝、哲學課等。該校也鼓勵學生結交許多朋友，禁止只和「一位摯友」相處，防止感情受傷害或是被排擠。

▲▼ 威廉王子、凱特王妃，以及夏綠蒂公主 。（圖／達志影像／美聯社）



夏綠蒂公主2015年5月2日出生，快滿4歲的她舉止已經頗有皇家風範，不僅經常對群眾揮手、微笑，更被認為長得最像曾祖母、女王伊莉莎白二世。女王曾說，夏綠蒂公主其實是家中的「老大」，會照顧哥哥。此外，媽媽、凱特王妃也表示，小公主是小當家。

夏綠蒂公主自去年1月開始就讀位於西倫敦的魏考克斯幼兒園（Willcocks Nursery School）上全天課，該校課程費用分成上午與下午，每學期分別是3050英鎊（約新台幣12萬2277元）與1800英鎊（約新台幣7萬2157元）。王室先前發布公主出發上學的照片，她身穿紅色大衣與紅皮鞋，對著鏡頭微笑，萌翻一票人，今年9月上新學校時，預料又會成為鎂光燈焦點。

▼ 夏綠蒂公主去年上幼兒園的照片萌翻一票人。（圖／路透社）

