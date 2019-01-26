苦苓「四個沒有」批柯文哲不夠格！嗆柯粉：選總統不是選諧星

▲苦苓。（圖／翻攝苦苓臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲是否角逐2020總統大選，備受關注，作家苦苓日前以「四個沒有」分析柯文哲，認為他不是適當的總統人選，引來柯粉砲轟，苦苓25日在臉書向柯粉喊話，「選總統不是選諧星」。

苦苓日前在表示，柯文哲有「四個沒有」，第一，沒有修養，做人可以心直口快，但是不可不顧進退應對，你把外賓送的禮物公開說是「破銅爛鐵」，置對方的顏面於何處？

他說，第二是「沒有能力」，柯文哲四年任內除了北門之外，可以說是一事無成：請問五大弊案現在辦了幾件？請問青年住宅現在蓋了幾間？請問大巨蛋到底什麼時候可以完工？請問當初雷厲風行要拆的違建拆了幾間？就連內湖的交通阻塞問題，除了提出一個「共乘」的沒用方法之外，到現在是不是問題依舊？

▲苦苓嗆柯粉。（圖／翻攝苦苓臉書）

苦苓指出，第三、沒有原則，記得柯文哲上任後文化局長第一次要他跳舞，結果被他當眾K的滿頭包，但現在他似乎已經理解了：市民不管你做些什麼，只管你讓他看到什麼；對大巨蛋案也是一樣，柯文哲原本對遠雄兇巴巴，寸土不讓，沒想到派了幾回密使之後，竟轉而想幫遠雄解套，要求文化部讓出國父紀念館旁邊的土地供大巨蛋疏散之用。

苦苓表示，第四個是這是最嚴重的——沒有中心思想，當年柯文哲出來競選時，口口聲聲自己是二二八受難家屬、是墨綠的，沒想到言猶在耳，他已經變成了「兩岸一家親」的先行者了。

苦苓25日再度嗆柯粉，「受歡迎的不一定受尊敬，有魅力的不一定有能力，選總統並不是選諧星，各位柯粉這樣了解嗎？」