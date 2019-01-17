加強資安、網管效能　合勤智慧雲端「星雲」更新功能

▲合勤智慧型網路解決方案-星雲(Nebula)，包含無線基地台、交換器、防火牆等共28項網路設備，規模從大到小，可依用戶需求找出最佳解決方案組合。（圖／合勤科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

合勤科技（Zyxel）今天宣布旗下打資安與智慧型雲端網路解決方案-星雲(Nebula)，即日起推出重大功能更新，著重企業網路資安防護、提高網管效能，對於缺乏專業IT的中小企業用戶來說，合勤「星雲」解決方案讓複雜的網管工作變得更簡單、好操作。

合勤「星雲」解決方案這次有二大重要功能更新，其一為加強資安防護，包括內容過濾、病毒防護、提供資安報表，其二為提高網管效能，包括新增支援MU-MIMO技術的無線基地台、行動App。

其中加強資安防護方面，內容過濾中不只單純過濾惡意或賭博等不當內容的網頁，管理人員還可依公司需求，透過選單勾選類別或自建黑名單方式，直接封鎖「找工作」、「購物」等特定網站，至於病毒防護則是避免員工上網下載檔案資料而受到病毒感染，最後提供資安報表則是管理人員可清楚掌握員工的上網行為，像是員工是否花費長時間在社交軟體、誰常上網造訪不當網站，更能了解公司已成功攔截哪些病毒攻擊。

另外，提高網管效能方面，新增支援MU-MIMO技術的無線基地台，就是可讓無線網路整體傳輸效能最高提升到3倍，而且全球首創三種管理模式，用戶不需額外安裝任何軟硬體，就能在單機、控制器與雲端管理模式間自由切換，操作更有彈性，至於行動App則是手機、平板都可直接操控，讓「回到電腦前才能進行細部控管」成為過去式。