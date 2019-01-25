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3蜘蛛盜垂降入屋行竊　不敵菜鳥女警法眼全GG

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▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊，不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵一間公寓5樓15日遭竊，竊賊除了用屋主背包裝贓物外，還換穿上屋主衣服、帽子，從租處頂樓綁曬衣繩垂降入屋內，搜刮鄰居財物，因物品太多進出3次行竊，屋主怒指小偷，竟然還穿戴他的衣帽。想不到被畢業2年的年輕女警循線偵破，警訊後將陳等3人依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆警三分局七堵派出所女警陳怡潔，15日獲報明德一路住宅遭竊，警方在5樓公寓頂發現一條尼龍繩索，疑似小偷從頂樓垂降陽臺入內行竊，陳員沿線調閱監視器，供失主指認，畫面中竟發現有一名男子，穿戴他的上衣、帽子，連背包也直接背在身上。

警方認出竊嫌後，發現因東西太多，竊嫌共3次行竊，第2次直接從大門進出，離開時，大門也沒關上，警方擴大沿線調閱40多支監視器，發現有一名男子在路口把風，更遠處有一輛貨車接應。

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

七堵派出所副所長吳文成、警員陳怡潔及警員林秉毅，23日拂曉出擊在七堵明德一路一棟老舊住宅，當場逮到陳男（43歲）、林男（28歲）及梁女（37歲）等3名犯嫌。在陳男住處及車上，查獲海洛因及安非他命等毒品，並起出贓物手錶20餘支、天珠瑪瑙項鍊20餘條、老酒、骨董等貴物物品。

陳男供稱，他因缺錢買毒，夥同林男與梁姓女友承租舊公寓樓頂，由他從頂樓垂降鄰居陽台入內行竊，得手後，刻意穿失主的衣物離開，沒想到還是被識破。警訊後將陳等3人依竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，目前已有兩名失主前來指認，都是住在陳嫌樓下的鄰居，將贓物公告供民眾指認領回，同時也將張貼贓物照片，於基隆市第三分局臉書供民眾指認領回。

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

所長張畯盛表示，陳怡潔2015年特考班畢業，分發到七堵派出所服務後認真負責，從警服務才2年年輕女警陳怡潔積極用心，受理偵辦這起住宅竊盜已連續22小時未闔眼，深獲被害人感謝。

基隆警第三分局也呼籲，民眾年關將近注意防竊，平時外出需關好門窗，做好防竊措施，安心過好年。

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蜘蛛人大盜3人垂降入屋內行竊 不敵年輕女警循線偵破GG。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：陳怡潔,七堵派出所,公寓

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