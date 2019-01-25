上海驚傳女遭18歲男友騙錢還砍頭！頭顱被丟到路上滾啊滾...

▲有網友猜測，由於警方還沒抓到兇手，所以才封鎖消息避免恐慌。（圖／翻攝自《中國網》）



大陸中心／綜合報導

上海24日發生一起駭人砍頭案。22歲年輕女子的頭顱被男友直接砍下扔出窗外，還在馬路上滾來滾去，嚇壞所有經過的路人。據了解，兩人是因為金錢糾紛爆發爭執，目前大陸當局已經封鎖這則消息，有關這案件的貼文都遭到移除。

據《中國網》報導，有網友聲稱，痛下毒手的是18歲左右的年輕人，他冒充富二代騙光女子所有的錢，見對方上門討債竟惱羞成怒，砍下對方的頭丟到上海靜安與長寧的交界處「江蘇路」。路人拍下現場畫面PO到微信爆料說，「最近在家閉門不出了，這蹦完迪，不是男朋友殺女朋友，就是女朋友殺男朋友，頭都掉下來了。」

目前犯案動機仍眾說紛紜，有人指出是感情糾紛，也有人說是金錢問題。上海警方在第一時間加派警力，到每個路口臨檢車輛，檢查後車廂內所有物品，要儘快揪出兇手。

現在於微博搜尋「上海江蘇路」已經查不到相關消息，百度上的貼文也陸陸續續被刪除。網友們表示，「百度了一下，帖子有的被删了」、「醉了，下班打開微博一堆私信，全拉黑了」、「上海江蘇路那个事情又被封了（無奈）」。

事實上，上海2018年10月18日也有一起命案遭官方封殺。長清路某個店家地下埋著2具屍體，估計死亡時間10到20年，當時有媒體報導疑似與20年前的兇殺案有關，外界就質疑警方為何至今沒通報事實，隨著輿論擴大，這起消息就突然「被消失」，大部分資料現今已搜尋不到。