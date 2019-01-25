象拔蚌被「冰火九重天」凍未條爆發　網美遭噴滿臉…網邪笑：老司機

▲大陸女網紅第一次吃象拔蚌就被驚嚇。（圖／翻攝自YouTube／win Chen）



網搜小組／綜合報導

近日網路上瘋傳一段大陸網紅吃「象拔蚌」的影片，她正準備大快朵頤時，想不到一澆下熱水就慘遭逆襲，被象拔蚌的汁液噴得滿臉都是，手足無措模樣讓網友全笑翻「這一看就是老司機！」

從影片中可見，女網紅拿著一隻近30公分的巨大象拔蚌，一邊興奮的說「這是我第一次吃，不知道味道怎麼樣」，隨後就拿起熱水淋下去，象拔蚌被「冰火九重天」後，結果原先垂頭喪氣的象拔蚌竟然緩緩「起立」，整支虹管部分直挺挺的對著她臉部，還不斷噴出汁液。許多網友看到後，紛紛留言表示「哈哈！太強了」、「這我也受不了」、「筆記了！下次吃這玩意兒要戴面具」、「這女的好像很享受」、「我到底看了什麼…」、「這一看就是老司機」。

其實象拔蚌是非常稀有的食材，正式名稱為太平洋潛泥蛤，最長可以到1公尺。吃之前要先讓象拔蚌吐沙，必須擠壓虹管讓泥沙噴射出來，燙熟後把外皮剝除口感會更好，較軟嫩的胸肉部分可以煮湯或嫩煎，虹管部分的肉質則較Q彈有嚼勁，是非常適合直接食用的高級鮮味。

新加坡一間高檔的中餐廳就有販售象拔蚌料理，一道「野生象拔蚌」就要價1125港幣（約新台幣2.5萬元），可見是相當高級且珍貴的食材。

▼象拔蚌是珍貴的海味。（圖／CFP）

