華郵記者提問：川普可從長城學到什麼？　陸文物局領導都笑了

大陸中心／綜合報導

美國近日為了興建邊境圍牆，政府已經關閉了34天。大陸國務院新聞辦公室24日舉辦新聞發布會，請大陸國家文物局局長劉玉珠、副局長宋新潮介紹《長城保護總體規劃》。現場媒體中，《華盛頓郵報》女記者直接把兩座長城聯想在一起，對劉玉珠提問，「您覺得川普總統可以從中國長城這邊學到什麼？」不過，兩座長城因「意義不同」，讓在場文物局相關人員全都笑了。

▼華盛頓郵報記者在會議中提及「美墨長城」的相關問題。（圖／大陸國新辦官網）







據《觀察者網》報導，一位美國女記者得到提問機會就說，「我這個問題可能有一點怪；您剛剛一直講到長城的文化意義，可能您也知道我們在美國也有關於建牆，也就是邊境的討論；請問，您對川普總統的邊境牆有什麼看法？您覺得川普總統可以從中國長城這邊學到什麼？謝謝」。

▼大陸文物局局長劉玉珠針對美媒問題進行回答。（圖／大陸國新辦官網）



聽完此問題，主席台上長官都笑了；笑過之後，劉玉珠局長認真回應，「這和長城保護完全是兩個概念，我們今天討論的是從世界文化遺產的角度來保護長城、弘揚長城精神；貴國在美墨邊境的邊境牆和我們長城完全是兩個概念，它涉及到相關國家政府管理方面的事務，作為國家文物局，我們對這個問題不發表意見，謝謝。」

據了解，目前美國國會卡在一筆57億美元的築牆費，川普也跟國會民主黨人全面「開戰」，造牆是川普從競選的時候就一直反覆提到的概念，截至發稿前，美國聯邦政府已為此「關門」34天。

CNN也曾特別針對此事進行報導，指「川普長城」和中國長城相比，中國長城是用來抵禦外敵入侵，而川普長城則是用來針對移民；中國長城的建築靠的是士兵，而「川普長城」則是花納稅人的錢、由私人承包商營建。