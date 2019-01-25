「我喜歡我會自己買！」楊紫瓊在《亞洲富豪》戴的超大顆祖母綠戒是自己的

剛落幕的第76屆金球獎，當天所有《瘋狂亞洲富豪》的演員齊聚，而其中讓人驚訝的 - 楊紫瓊不僅回收舊禮服再穿讓人驚豔外，當天許多人還發現她手上的祖母綠鑽戒，不就是《瘋狂亞洲富豪》中那顆嗎？

在一段近期的訪問中，楊紫瓊透露，這只在電影中出現的鑽戒的確是自己的，而當主持人詢問這只戒指的由來時，帥氣的楊紫瓊說，“是的，這只戒指是我的，我不等人送我禮物。如果我想要鮮花，我會自己請花店寄給我“ 俠女般的性格贏得現場觀眾的歡呼。

除了自己的戒指外，楊紫瓊也配戴了將近台幣四千萬 的DE BEERS 鑽石珠寶亮相 - 是London By De Beers 系列Thames Path 高級珠寶鑽石項鍊與耳環，及Diamond Legends 系列Cupid高級珠寶鑽石戒指，展現她充滿自信的態度與風格。

※編輯：Travis Travie VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

《瘋狂亞洲富豪》最搶眼配角 陳靜Gemma Chan 戲裡戲外的穿搭都超時髦！



「不要叫我國寶，我會害羞」人氣不斷攀升的英演員Olivia Colman 如何以高演技和幽默性格征服大家

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。