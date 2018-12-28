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2019幸運限定！周抽澳門雙人來回機票　過年就該出國玩！

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▲驚豔澳門▼（圖／五福旅遊提供）

▲今年夏天就來去澳門玩耍吧！（圖／五福旅遊提供）

消費中心／綜合報導

想趁過年出國一波嗎？《ETtoday新聞雲》App要送你澳門雙人來回機票，只要每天上《ETtoday新聞雲》App看新聞，蒐集「Lucky」小物就有機會！活動前2周將抽出雙人機票，一人中獎兩人同遊，到澳門住高級飯店、爽吃美味葡式蛋塔，晚上再去賭場試試手氣，過年就要這樣爽爽過！

「9嗨了!2019Lucky9」給你好運第一發！最嗨的抽獎，天天送100杯暖心療癒熱咖啡，週抽拍立得、電影票、小米電源、泡湯券、餐券、家樂福禮券、掃地機器人，還有澳門雙人來回機票大獎拿不完！！還有加碼活動「吃貨撿便宜」，集結全台美食餐廳優惠，讓你全台灣吃透透、吃飽飽，ETtoday用戶獨家享有打折、送肉盤、海鮮等超狂優惠，肚子餓了就找ETtoday吧！

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除了日日抽7-11熱咖啡，還能周周抽好禮，只要每週完成4天(含)日任務，即共蒐集小物共80個，就能擁有當週週抽的抽獎機會，例如若當日蒐集20個Lucky小物後，當週再完成蒐集60個，即可擁有周抽資格，好禮包含拍立得、電影票、小米電源、泡湯券、餐券、家樂福禮券、掃地機器人，還有澳門雙人來回機票大獎拿不完！超級豐富的獎品等你來抽！

下載App周周送！不只有7-11熱咖啡，再送你出國賞楓去，限定任務揪你來完成！新的一年趕緊下載《ETtoday新聞雲》App，一邊滑手機掌握世界大小事，不論是國內外重大新聞還是旅遊美食等，通通一手掌握，另一邊還能看新聞獲得抽獎機會，這麼好康的機會怎能錯過！快來試試你的好運氣！新聞雲App就是你新的一年最幸運的App！！

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