饒慶鈴24日與高醫簽訂合作備忘錄　2月起駐診大武衛生所

▲台東縣府與高醫團隊簽訂合作備忘錄。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

南迴鄉親有福了，台東縣政府與高雄醫學大學附設中和紀念醫院24日簽署合作備忘錄，2月起將有多位高醫醫師進駐大武衛生所駐診，並由高醫副校長、肝膽胰內科醫師余明隆擔任首棒，將立即提升南迴就醫品質，台東縣長饒慶鈴感謝高醫校友、大武衛生所主任盧克凡的居中牽線，未來消防局大武高級救護隊也可協助。

饒慶鈴24日上午率衛生局長黃明恩、消防局長管建興、大武鄉長黃建賓等人員，前往高雄醫學大學附設陳中和紀念醫師與高雄醫學大學董事長陳建志、校長鐘育志、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒與貴賓共同簽署合作備忘錄。

饒慶鈴表示，台東由於地形狹長、交通不便，醫院多集中在台東市區，衛生所成為大武鄉民眾的醫療守護者，非常感謝高醫團隊協助台東醫療，以及也是高醫校友的大武衛生所主任盧克凡的居中牽線，在大武衛生所提供固定專科門診，自2/1起，每周四由心臟、腎臟內科醫師支援，每周五由骨科、肝膽腸胃科醫師支援。

來台東支援的專科醫師必須要清晨5、6點搭車到台東看診，非常辛苦，感謝他們辛勞的付出來守護民眾的健康。希望高醫未來協助我們更多人力支援、醫事人員的在職教育、專業諮詢等，未來消防局的大武高級救護隊也可提供協助。

隨後，饒慶鈴一行人前往義大醫院，拜訪義聯集團創始人林義守、義大醫療決策執行副主委沈德村、義守大學醫學院院長陳翰容等人，談論關於蘭嶼、綠島兩個離島的醫療服務、醫事人員在職教育及醫學系學生名額等問題。



今年公費生養成由義大醫院負責，希望義大能協助醫療支援與醫事人員的教育訓練，並提供醫師支援蘭嶼綠島及神經內科醫師到台東就診，解決醫師不足的問題。