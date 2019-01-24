港幼稚園爆696起流感病例　26日起「提早放年假」全面停課

▲全港18區中，以沙田區的停課學校最多，有41間已經停課。（圖／視覺中國)

大陸中心／綜合報導

香港流感持續發威，幼稚園成了「重災區」，22日累計有流感個案696起，因此截至23日，全港超過三成半幼稚園停課，共計372間。政府24日早召開跨部門會議評估最新情況，決定幼稚園26日起全面停課，提早了5個上學日直接放年假。

《香港經濟日報》指出，食物及衛生局局長陳肇始24日表示，當局舉行了跨部門會議商討有關決定，考慮到流感感染人數上升及居高不下等因素，決定讓幼稚園和幼兒中心提前放農曆春節年假，以防範流感擴散。大部分幼稚園和幼兒中心原訂由2月1日起放年假，如今提早放年假，提前了5個上學日。

報導指出，公民黨立法會議員郭家麒日前表示，23日會去信食物及衞生局，呼籲政府盡快考慮幼稚園及幼兒中心最晚下星期全面停課；在農曆新年期間，很多診所及醫院停止服務，如果流感數字繼續惡化，公立醫院將為「戰地醫院」，而全面停課可防止幼童交叉感染，促請政府考慮。

據香港衞生防護中心公布，截至本月23日下午4時，全港累計約372間幼稚園因流感需停課，佔整體約36%。此外，香港電台指出，截至22日本地流感引發的成人死亡人數累計有74人；幼稚園和幼兒中心爆發的流感個案有696起。