1天開9罰單！板橋車站自動執法上路　小黃搶客、夜間停車占大宗

▲板橋車站旁違規停車自動執法系統上路，1天開出9張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋車站的縣民大道因違規停車問題嚴重，市警局自108年元旦讓「違規停車自動偵測執法系統」取代員警站崗，正式執法後違規件數減少92%，1月至今每天開出9張罰單，絕大多數違規者都是計程車駕駛為了搶進排班區，貪圖方便在紅線上停等、併排停車；警方呼籲該系統是24小時監控，駕駛人不要心僥倖。

根據新北市交通大隊統計，去年11月系統建置完成後，經蒐集資料平均每日違規件數計168件，107年12月開始宣導後違規件數降至58件，108年1月正式執法違規件數再降至9件；檢視資料後發現自動執法系統確實有效防止違規，提升機慢車行駛安全，惟仍有少數人違規。

經過分析違規態樣，發現主要是計程車駕駛為搶進排班區，在排班區外違規停等或併排停車；因現場是轉進板橋車站彎道且屬紅線路段，如在此處停車將影響縣民大道車流通行或他車進入旅客接送區。

此外違規時段集中在夜間，研判是駕駛貪圖方便在縣民大道停車，但夜間車流少，車速相對較快，且夜間視線不佳，影響交通安全秩序恐更勝於日間。自動執法系統24小時連續監控不間斷，且偵測範圍為多車道，新北市警局呼籲駕駛人切勿於紅線路段違規或併排停車，偵測設備功能並無日夜間的區別。

在板橋車站前執法路段，已設有明顯的標誌，並於網站公布設置地點，提醒駕駛人勿違停，板橋車站周邊道路亦設有旅客接送區，勿集中在縣民大道接送上下車，以確保行車安全。另科技執法主要目的不是舉發，而在於持續有效的執法能力以減少違規行為，也請駕駛人切勿僥倖違停，萬一發生車禍的代價遠高於一張紅單，得不償失。

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