應曉薇切割！鄭惠中遭爆「住豪宅領低收」　聲明：階段任務告段落

▲鄭惠中（左）由議員應曉薇陪同開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，在關懷藝人春節餐會上，公開甩了文化部長鄭麗君一巴掌，引起外界譁然。議員應曉薇表示鄭惠中是「低收入戶」，但卻被爆出她住家在台北市精華地段，要價高達7000萬。消息曝光後議員應曉薇也火速切割表示「階段性任務告一段落」。

議員應曉薇受訪時透露，67歲的鄭惠中因車禍導致坐輪椅10年，領有身障卡，也是臺北市的低收入戶，月領社會局補助6千元。而鄭惠中23日赴文化部向鄭麗君道歉撲空，但她一現身就遭現場民眾狠嗆「丟臉」，陪同的應曉薇更出聲力挺：「欺負一個低收入戶對嗎？」頻打悲情牌，但卻被爆出她住家要價7000萬。

▲ 鄭惠中。（圖／記者屠惠剛攝）

根據了解，鄭惠中住家是位於捷運站附近的精華地段，近2年的成交行情落在6-7000萬，1樓還有警衛管理，引發外界質疑她「低收入戶」身分的真實性。根據《自由時報》報導，消息曝光後應曉薇本來還稱鄭惠中是租房，後來又改口是寄住，但仍無法阻止質疑聲浪。

應曉薇對此突然發表聲明「應曉薇服務團隊基於對於弱勢提供協助並且肯定鄭惠中女士勇於道歉之態度，故完成以上市民服務案件，最終希望能放下對立，回歸理性溝通，一起為中華民國更美好的未來努力。感謝這兩天民眾的打氣及熱心律師對鄭惠中女士無償援助，本服務團隊及律師階段性任務在此告一段落」，之後將由其他律師團隊接手，似乎切割鄭惠中。