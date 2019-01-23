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「王世堅被我拍桌要警帶走」　柯文哲當市長第一個月就結仇

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▲▼柯文哲出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

頭號「柯黑」台北市議員王世堅砲火猛烈。面對兩人恩怨，台北市長柯文哲表示，自己當市長第一個月，就為了晴光市場槓上王世堅，甚至拍桌要警察送他離開。

柯文哲接受電視節目專訪，談到2018九合一選戰，強調當時絕對沒有準備講稿說要選總統，那時候一路被國民黨的候選人丁守中緊咬，宣布敗選的演說晚上臨時寫的，當時看到四四南村凌晨1、2點還聚集3萬人，就在想要怎麼解散，如果那時候真的輸了大家可能就喊選總統，但自己並沒有這個打算，強調身為醫生還有一技之長，敗選還是可以找到工作。

柯文哲說，這次的選戰有成功也有失敗。成功的是在藍綠夾即下還能突圍，失敗的就是台灣還是有藍綠，選前5天民調其實是落後，只好掃街、上館長的節目，什麼都去。

談到與高雄市長韓國瑜的關係，柯文哲笑說，韓國瑜跟他合得來，「愛恨都不需要理由」，並讚韓國瑜擔任北農總經理期間，都會發書給員工讀，自己也會讀書，且常常睡在公司，公司也有盈餘，是個做事認真又豪爽的人。

至於王世堅，柯文哲表示，當時選上台北市長一個月，因為晴光市場的屋頂年久失修，會有公安問題，他下令拆掉，王世堅帶著攤販陳情，看到老議員想欺負新市長，但自己也剛上任，不夠世俗，當場就拍桌要警察把王世堅送出去，沒有給他面子。

柯文哲坦言，有人建議可以擺一桌，一起吃飯，修補府會關係，但他在台大當教授久了，不習慣跟人交際，王世堅也下不了台，就一路罵到現在，「他是私人恩怨」。

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