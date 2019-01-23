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搶春節商機　myVideo、friDay影音各推「吸眼球」方案

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼為了搶春節商機，myVideo、friDay影音各推「吸眼球」方案。（圖／業者提供）

▲為了搶春節商機，myVideo、friDay影音各推「吸眼球」方案。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今年農曆年假長達9天，為了滿足消費者這段時間的影片觀看需求，台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo推出一系列的好萊屋強片清單，在除夕當晚更獨家直播台視《超級巨星紅白藝能大賞》；而遠傳friDay影音也公佈了公布年節推薦片單，也祭出「豬光寶氣喜迎春」一系列優惠活動。

在myVideo方面，特別於年節期間祭出《猛毒》、《一個巨星的誕生》，還有《樂來越愛你》導演新作《登月先鋒》、國片罕見驚嚇喜劇《切小金家的旅館》、真實金融詐騙案改編《億萬男孩俱樂部》、發哥領銜主演犯罪懸疑港片《無雙》等強片，搶攻連假觀眾眼球。

此外，myVideo與BBC合作推出之「BBC英劇專區」春節期間也獨家推出《新世紀福爾摩斯》、鄉民神劇《九號密室》、與英國同步跟播的《路德探長第五季》等超過200小時高畫質正版英劇。

除了電影、戲劇外，除夕夜當晚，更將獨家線上直播《超級巨星紅白藝能大賞》。今年演出卡司囊括蔡依林、羅志祥、小S、玖壹壹、韓國女團gu9udan成員金世正等，堪稱最星光熠熠的一年！myVideo會員2/4晚上只要登入myVideo會員就能免費觀看線上直播，節目進行時將出現隨機紅包，有機會免費獲得千元看片金，而且人人有獎，數量有限送完為止。

而在friDay影音方面，其公佈了年節推薦片單：
最新院線上架：《一個巨星的誕生》（2/1上架）、《無雙》、《臥底巨星》（2/1上架）。
好萊塢強片：《億萬男孩俱樂部》、《蜘蛛網中的女孩》、《飢餓遊戲：自由幻夢》。
韓國影劇：《七罪追緝令》、《冠軍大叔》、《非賣品》、《與神同行：最終審判》、《雨妳再次相遇》、《燃燒烈愛》。
賀歲華語：《花甲大人轉男孩》、《市長夫人的秘密》、《癡情男子漢》。
闔家親子：《大雄的金銀島》、《工作細胞》、《蠟筆小新 功夫小子拉麵大亂鬥》。

此外，遠傳更推出三喜臨門好康優惠：
第一喜 新春免費看7天 4K電視帶回家
1/25至3/3新會員下載friDay影音APP並輸入序號「2019168」，千萬票房強檔電影或熱播韓劇、動畫，都讓friDay影音招待7天看到飽，新春不無聊。活動期間觀看任一部影劇正片，還有機會抽中Samsung 43吋4K電視、LG頸掛藍牙耳機、全家商品卡$300、還有威秀雙人電影票等超級好禮！

第二喜 friDay影音付費會員獨享 會員點數歡樂賺
friDay影音寵愛會員，付費會員獨享天天開APP簽到領點數、每天看片加碼拿點數；除夕(2/4)到初五(2/9)期間，friDay影音更將推出行李箱、背包、行動電源等多項電影週邊禮物限量兌換，看越多拿越多，快把握機會集點，就有機會把喜愛的電影商品免費帶回家。

第三喜 新春超值包 儲值最高贈4個月 購買加碼百萬抽
1/25至3/3活動期間於friDay影音官網(APPLE App Store除外) 購買「儲值型180天/360天」方案再加贈30天，購買儲值型360天最高加贈4個月(含原方案贈送之天數)，重度影劇迷千萬不要錯過春節最大檔的優惠活動。此外，訂購指定方案即可參加豬光寶氣拉霸機抽獎活動，有機會抽中Samsung 43吋4K電視、星巴克千元隨行卡、家樂福現金禮券、威剛行動電源、東森購物開運金$888等好禮，人人有獎，獎品總價值超過百萬。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
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關鍵字：myVideo,friDay,OTT

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