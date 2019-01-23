消防新利器　台東首部排煙車重裝登場

▲台東首部消防排煙車。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東首部消防排煙車。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

消防變形金剛！台東縣消防局斥資新台幣1530萬採購台東首輛排煙車，排煙車巨大的園柱不只能夠快速排煙，更能適用於地下坑道及各式建築物火災，與水帶連結可產生冷卻效果絕佳之水霧，大大提昇救災效能，成為台東縣消防新利器。

台東縣消防局購置救災排煙車，在台東分隊旁進行交車驗收，由消防局副局長盧東發及相關單位一同舉行，台東縣長饒慶鈴也在消防局長管建興等主管陪同下，親自視察及觀看排放的狀況。

台東縣消防局表示，交通部公路總局於省道台9線南迴公路拓寬改善工程中，建構一座長4.6公里之草埔隧道，為因應長隧道災害救援需求，除了在於台東縣轄內隧道北口安朔端成立隧道達仁分隊外，並補助消防局1億3千多萬購置各式救災車輛裝備器材。

為因應速排除隧道火災所產生大量的濃煙，台東縣消防局表示，消防局使用補助款中的1,530萬元購置隧道專用的救災排煙車，車上配備主排煙機風速可達每秒約37公尺（約12級風力，相當於中度颱風的等級），送風量達每小時12萬立方公尺以上，且兼具正負壓排煙功能，加上操作較無限制的屈折臂式活動座，不僅可應用於隧道火災，亦可適用於地下坑道及各式建築物火災。