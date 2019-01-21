墜谷「3度閃人生跑馬」：老天在提醒我要更注意！　她卻沒躲過這一次

地方中心／台中報導

被譽為「比基尼登山客」、綽號G哥的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，雖透過衛星電話向外求援，但最後被發現時已經死亡。回顧她曾在臉書寫下，細數登山的3個跑馬燈畫面，「這是老天爺在提醒我，要更注意。」但不幸的是，上天沒有再給她第4次機會。

G哥在臉書寫道，「細數我幾個登山有跑馬燈的畫面，前兩個在剛爬的第一、二年，最後是玩百後的一個月。」第一次切到上層路（獸徑仍可走）但下方大哥要她切下，然後就大約從2層樓高的高度直接墜落，幸好背包重從面下轉為上，「時間長到我可以看到樹稍和天空離我愈來愈遠。」最後掉在傳統路徑上，僅腳踝傷到變2、3倍腫，回去大約半年沒運動、爬山。

▲比基尼登山客。（圖／截自當事人臉書，下同）



而第二次跑馬燈則是，第一次上雪山、也是第一次雪地，由於冰爪上固定長度的螺絲一直掉，在黑森林8.5k左右，當時瀑布、石面結冰，走時沒注意斜面表面結冰，草在冰面下，整個人溜下2層樓，命大的是正好被2顆粗如小腿的樹攔腰接住，「全身僅黑青，連破皮都少，為不讓同隊的朋友知道意外，就快速的衝下山。」

第三次的跑馬燈為重裝直上清水大山紮營，在碎石堆轉身回拍隊友，結果沒站好直接面朝碎石滾下20米，卡在樹叢，當下用手摸頭、滿手都是血，「最後下到花蓮市區住宿再去急診，其他有些撞到尾骨痛到哎北靠木的，但不至於到跑馬燈。」

▲一個月前才墜谷獲救。



但幸運之神沒有給她第4次機會，G哥在她最愛的山林中失溫慢慢沉睡，對此知名山岳攝影家雪羊不捨發文，「G哥，一路好走。雖然我跟你只在魔境熊喇過賽，往後也無緣熟識了，但希望你能在天上做一位天使，守護著每個愛山的靈魂，享受你最喜歡的，台灣最美麗的山林。」許多網友也紛紛哀悼。

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