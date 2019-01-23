吳敦義出招了！藍常委提案2020「仿美式」初選分區辯論、投票

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。針對目前初選規則為黨員三成、民調七成的辦法規定，國民黨23日下午召開中常會，中常委提議辦理分區辯論和投票，黨主席吳敦義裁示將成立專案小組評估可能性。藍常委提案也被視為「仿美式」黨員初選。



被視為對2020總統初選全民調有疑慮的吳敦義日前拋出「黨員投票比較符合美國制度」說法，遭解讀為卡新北市長朱立倫之舉，傳出資深媒體人趙少康曾向吳建議國民黨總統初選可仿效「美國公民初選模式」 ，一改目前民調七成黨員投票三成的現制，為藍營2020年總統人選，投下變數。

國民黨下午召開中常會，文傳會代理主委唐德明轉述，中常委李傅中武、沈慶光、楊博仁、江碩平、林榮德、候佳齡等連署提案，建議是2020總統提名作業，先在各地辦初選辯論，辯論後才分區民調和投票，讓全民了解到每一位參選人的政見，方能選賢與能，推出本黨最優秀的參選人，這是先進民主國家接氣的方式。

黨主席吳敦義並無發表贊同與否，僅裁示由於此案牽連重大，將交由黨智庫和中常委組成專案小組，進行評估和討論。



不具名國民黨立委分析指出，美式初選確實比全民調更直接，也能夠過每周公布投票結果，增加國民黨總統初選造勢效果及外界討論；若吳敦義最後真的拍板採納仿美式初選模式，由於黨員投票比例仍重，對擁有過半數黨員票支持「一輪過半」當選黨主席的吳來說，相對有利。