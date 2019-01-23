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美眾院無異議表決通過　支持台灣重返WHO

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▲世界衛生組織(WHO)新任秘書長艾德哈諾姆(Tedros Adhanom)來自衣索比亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為世界衛生組織（WHO）新任秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院22日表決通過法案，要求美國務卿擬訂策略，協助台灣重新獲得世界衛生組織（WHO）的觀察員地位。這項法案在眾議院無異議通過，將會遞交給參議院表決。

《中央社》報導，事實上，這項法案去年就在聯邦眾議院表決通過，然而當時參議院議程繁忙，便沒有排入法案表決議程。眾院議員約霍（Ted Yoho）8日再度提案後，獲得其他眾議員如麥考爾（Michael McCaul）、夏波（Steve Chabot）、恩格爾（Eliot Engel）等人共同連署。

根據法案內容，台灣2009年用觀察員的身分參與世界衛生大會（WHA）活動，總統蔡英文2016年上任，隨後台灣在國際上遭到中國打壓，直到2017年與2018年甚至沒有收到世衛大會的邀請。

法案要求，美國務卿應該支持、協助台灣參與世界衛生大會，如果台灣依舊沒有獲得邀請，國務卿就得提出報告。法案旨在要求美國務卿研擬策略，協助台灣重獲WHO觀察員身分。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）去年5月出席世界衛生大會時，就曾支持台灣以觀察員身分與會。他當時提到，對於台灣又沒獲得世界衛生大會邀請，美方對此感到失望，將台灣2300萬民眾排除於WHA之外，會使得國際社會在協調跨境傳染疾病時更加困難。

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關鍵字：世界衛生組織,眾議院,WHO,WHA,北美要聞

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