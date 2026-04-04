「兒子對Gemini打手槍」害全家帳號都被封　Google打臉了

▲一名家長稱兒子用平板開啟Gemini Live相機自慰，被AI發現他未成年，進而封鎖所有同裝置家人的Google帳號，引發熱議。（示意圖，Pixabay）

文／鏡週刊

英國一名爸爸日前在Reddit發文表示，因為14歲的兒子透過Gemini Live鏡頭自慰，導致全家有綁定該台平板電腦的Google帳號全都被封鎖了，還說自己15年的生意心血就這樣拿不回來，求助Google也無用。不過Google官方回應則否認有這樣的作法，澄清若某帳戶違反使用條款，只會有該帳戶被封鎖，不會轉移到同裝置的其他使用者。

根據該則貼文指出，原Po的14歲兒子利用Gemini Live鏡頭自慰，被AI偵測到他還未成年，啟動封鎖機制，由於兒子使用的是家裡的平板電腦，不只兒子的帳號，還有他和妻子及兩個女兒的Google帳號也都一併遭殃，「一切都消失了，我15年的生意完全無法存取」，不知道3個月後的房貸怎麼還。

該篇貼文引發許多網友熱烈討論，有人建議他應該去尋求資安專業的律師協助，有可能拿得回重要資料；也有人認為希望渺茫，因為Google用保護兒少的理由封鎖帳號完全站得住腳。該名崩潰的爸爸無奈表示，他和女兒都沒做錯任何事，但大家卻因為愚蠢的兒子而一起受到懲罰。

Google稱孩子帳戶違規不會影響到家長

然而根據外媒報導，Google對此事件的真實性存疑。Google表示，若某個帳戶違反了使用服務條款，只會有該帳戶可能面臨封鎖，不會轉移到同裝置的其他帳戶，也不會影響到其他已經登入該裝置的使用者。

不過Google也提到，如果孩子帳戶掛在家長帳戶下，家長的帳戶被封鎖、才會影響到孩子的帳號，反之則不成立，意指孩子的帳戶若被封鎖不會波及到其他人的帳戶；此外，Gemini Live也不支援相機上傳功能，這也和該名家長的說法相悖。

Google沒查到英國有類似案例 Reddit版主刪除原文

Google表示將查找英國是否有發生類似「家庭禁令」的情況，但目前還沒有找到相關案例；也因為真實性引發質疑，Reddit的版主也將原po的貼文內容刪除，認為該貼文會誤導其他用戶、擾亂社群秩序，在Google已說明的情況下決定移除原始文章，目前僅剩下方討論區仍可查看。

▲該家長的原始貼文已被版主移除，僅剩討論區仍可查看。（翻攝自Reddit）



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