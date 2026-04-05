美政府出手！　衛星巨頭Planet Labs封鎖中東地區影像

▲沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）衛星照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

衛星影像供應商龍頭行星實驗室（ Planet Labs）於4日宣布，應美國政府要求，將無限期停止提供伊朗以及中東衝突地區的衛星影像存取權限。此舉被視為大幅削弱了公眾對於中東戰事透明度的掌握，引發外界高度關注。

應美政府要求 縮減戰爭透明度

根據《紐約時報》報導，Planet Labs在4日寄給客戶的電子郵件中表示，這項決定是為了應對美國政府的要求。由於記者與研究人員經常利用衛星影像來拼湊衝突現場的完整面貌，特別是在資訊受限或人員難以抵達的區域，這項「無限期封鎖」的決定，將顯著限縮大眾觀察中東戰況的視野。

五角大廈拒評 業者：基於安全考量

針對是否曾要求業者限制內容，五角大廈拒絕置評。然而，Planet Labs在郵件中明確指出，美國政府已要求「所有衛星影像供應商」無限期扣留相關影像。

Planet Labs在聲明中解釋，這項要求是基於「安全與行動安全考量」，公司將自願配合直到衝突結束，並將影像轉為「管理式發布」，以確保不會對安全構成風險。

限制範圍擴大 3月9日起影像全受影響

事實上，近期已有其他衛星影像供應商如Vantor，也對中東地區的數據存取增設了新的限制與延遲。在Planet Labs的新制度下，未來將僅針對「緊急、關鍵任務需求或符合公眾利益」的情況，以「個案審查」的方式發布影像。

這項新政策的受限區域涵蓋整個伊朗、海灣國家以及現有的衝突區，且溯及既往至今年3月9日起收集的所有數據與影像。

從「延後14天」變「無限期封鎖」

這項舉動比起3月份的限制顯著收緊。當時 Planet Labs 僅規定伊朗影像在進入存檔前需延後14天公開，當時的理由是為了確保影像不被「敵對勢力」利用。如今限制程度大幅升級，公司表示是為了在「安全與透明度」之間取得平衡。