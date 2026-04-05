20年首見！美軍戰機遭伊朗擊落　專家：肩射飛彈伏擊

記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美國戰火持續延燒，伊朗軍方近日成功擊落兩架美軍戰機，這不僅是美國20多年來首度有戰機遭敵軍火力擊落，更直接重擊了美國總統川普先前宣稱伊朗軍力已「徹底摧毀」的說法。專家分析指出，伊朗可能利用美軍低空飛行的時機，使用難以偵測的「肩射式飛彈」進行伏擊。

20年首見！美兩架戰機遭擊落 1人失蹤搜救中

根據《美聯社》報導，美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）於3日遭到伊朗擊落，目前已救回一名機組員，但仍有另一人失蹤，搜救行動持續進行中。與此同時，伊朗官媒也聲稱，一架美軍A-10攻擊機在遭到防衛部隊擊中後墜毀。

這是自2003年美軍入侵伊拉克、一架 A-10 「雷霆二式」（Thunderbolt II）遭擊落以來，首度有美軍戰機在戰鬥中被敵火摧毀。退役空軍准將坎特威爾（Houston Cantwell）直言，美軍先前長期面對的是缺乏防空能力的叛軍，「直到現在才發生這種事，簡直是奇蹟。」

專家分析：疑遭「肩射式飛彈」伏擊

針對此次事件，華盛頓智庫「保衛民主基金會」（FDD）伊朗計畫高級主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，雖然美軍與以色列在過去一個月對伊朗進行了猛烈空襲，但「防空系統失能並不代表被摧毀」。

塔勒布魯分析，由於美軍飛機近期多以低高度執行任務，這讓他們更容易暴露在威脅之下。雖然F-15E有可能是被地對空飛彈擊中，但更有可能是使用了可攜式的「肩射式飛彈」，這種武器極難被偵測，顯示出伊朗政權雖被削弱，但仍具有致命的殺傷力。

「血腥戰爭」難接受？ 美軍空戰成果仍屬成功

戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）對此表示，儘管出現戰機損耗，但美軍對伊朗的空戰至今仍是「巨大的成功」。他以二戰為例，當時美軍在德國上空的損失率一度達3%（相當於目前對伊朗戰爭中損失350架飛機），相比之下現狀損失極低。

然而坎西恩也點出政治隱憂，美國大眾早已習慣「零傷亡」的戰爭模式，且國內有大批民眾不支持這場戰爭，對他們而言，任何一丁點的損失都是「無法接受的」。

高風險環境挑戰 飛行員面臨生理、心理極限

針對目前戰況，美軍中央司令部統計，美軍已執行超過1.3萬次飛行任務。坎特威爾指出，在伊朗上空執行任務時，飛行員必須隨時警戒紅外線或雷達導引飛彈的攻擊。一旦中彈必須彈射，飛行員不僅要克服飛機爆炸的衝擊並檢查傷勢，最重要的還得在敵方試圖干擾或偽造定位的情況下，回傳正確座標以利搜救。

目前，美軍仍持續在該區域執行任務，而直升機救援部隊因飛行高度更低、速度更慢，面臨的風險也隨之增加。坎特威爾對此感嘆，這些執行搜救任務的人員表現得極其英勇。