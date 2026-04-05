以色列證實襲伊朗石化廠　納坦雅胡：持續打擊德黑蘭政權

▲以色列總理納坦雅胡 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）證實，以色列已對伊朗石化工廠發動攻擊；此前德黑蘭當局通報，位於伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）的多座石化設施遭到襲擊並受損。

納坦雅胡：以軍摧毀伊朗70％鋼鐵產能

CNN報導，納坦雅胡表示，「我曾承諾我們會繼續打擊德黑蘭的恐怖政權，這正是我們正在做的。」他指出，以軍已摧毀伊朗約70%的鋼鐵產能，並稱這些產能是伊朗製造武器的重要來源。

納坦雅胡進一步說，「我們摧毀了他們70%的鋼鐵產能，而這些正是他們製造武器攻擊我們所需的原料，今天我們又攻擊了他們的石化工廠。這兩者是他們的金脈，用來資助針對我們與全世界的恐怖戰爭。」

打擊伊朗生產武器能力

以色列軍方則表示，此次行動鎖定伊朗西南部馬夏（Mahshahr）一座石化綜合設施，並成功摧毀2個核心設施，這些設施用於生產爆裂物、彈道飛彈及其他武器所需材料。軍方指出，此次打擊預計將削弱伊朗利用相關設施生產武器的能力。

伊朗方面則透過官方媒體釋出災情資訊。伊朗梅爾通訊社（Mehr News）報導，現場火勢已完全受到控制並撲滅；伊朗學生通訊社（ISNA）則指出，此次攻擊造成5人死亡、170人受傷，所有傷者均已接受治療，無需住院。