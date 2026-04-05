已故伊朗將領蘇雷曼尼親屬美國被捕　綠卡遭撤銷

▲伊朗「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務院表示，遭美軍擊斃的伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），2名親屬因綠卡遭撤銷，已在美國境內被逮捕。此舉被視為華府加強對伊朗相關人士採取強硬措施的一環。

蘇雷曼尼親屬遭ICE拘留 綠卡遭撤銷

美聯社報導，美國國務院在聲明中指出，前伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）指揮官蘇雷曼尼的姪女及姪孫女，於深夜遭美國移民暨海關執法局（ICE）羈押，但未透露具體拘留地點。

聲明表示，「在國務卿盧比歐（Marco Rubio）終止其合法永久居民（LPR）身分後，伊朗革命衛隊已故少將蘇雷曼尼的姪女與姪孫女被聯邦幹員逮捕。」

美國拒當反美恐怖支持者避風港

國務院指出，蘇雷曼尼的姪女為艾夫夏（Hamideh Soleimani Afshar），其女兒姓名未對外公開。美方稱，根據媒體報導與其社群媒體發言，艾夫夏為伊朗政權的積極支持者。

聲明指出，艾夫夏「曾慶祝針對美國人的攻擊，並稱美國為『大撒旦』」，並強調「川普政府絕不允許美國成為支持反美恐怖政權人士的避風港」。此外，她的丈夫也已被禁止入境美國。

蘇雷曼尼為伊朗革命衛隊對外行動的重要指揮官，於2020年1月在伊拉克首都巴格達遭美軍無人機攻擊身亡，當時正值川普（Donald Trump）第一任期。

國務院同時表示，另一名已遭擊斃的伊朗高層官員、國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒與女婿，其合法身分也已被撤銷。拉里賈尼於3月17日死於以色列空襲。

聲明指出，該兩人目前已不在美國境內，並被禁止再次入境。盧比歐也在社群平台X發文強調，「川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士避風港。」