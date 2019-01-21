撞跑車瘋狂阻止報警！「一點刮痕自己吸收啦」跳針姐：人不要太自私

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

發生車禍記得一定要報警！臉書社團「爆廢公社」日前有網友分享了一則車禍影片，內容是一名婦人開車撞上了一輛凌志RCF跑車，但對方卻一直阻止車主報警處理，還跳針說「人不要那麼自私」、「一點點刮痕自己吸收就好。」影片曝光後立刻引發熱議。

影片中剛開始就能看見，車主無奈對婦人說：「今天不論是你撞我，還是我撞你，都要叫警察來處理。」但婦人卻是先扯年齡大小見識多寡，再來就勸說叫警察是浪費社會資源，「先生！這個世界很廣大，有很多更重要的事需要處理，你在意那一兩痕，你覺得你過得去嗎？」

車主聽了就直接傻眼，無奈只能繼續告知，車禍就是必須叫警察來處理，而且這樣他的保險才能夠理賠，但婦人聽了不但繼續反駁，還說：「先生，不是啦，人不要那麼自私，一點點刮痕自己吸收就好，社會上有很多……。」車主聽到對方的話就打斷對方說：「什麼叫自己吸收！那我保險買假的喔」堅決報警。

▲婦人撞上跑車瘋狂阻止報警！還勸車主「一點刮痕自己吸收啦、人不要那麼自私。」（圖／翻攝自YouTube）

影片曝光後引起網友熱議，連車主都現身說：「這是我們家的車，被這位女施主撞。她到警局說，她低頭一秒，我們就巴庫撞她了，她的感覺是她沒有動，她踩煞車。好吧，無言！就這樣感覺吧！」

其他網友則說：「不用扯這麼多趕緊叫警察，這人沒叫警察以後會更麻煩」、「撞人的都會說人家倒車撞他，然後自己的行車記錄器會壞掉」、「撞到人還講人家自私愛計較，神邏輯」、「怕警察？是在心虛什麼」、「不叫警察才會後悔，賴皮的人太多了。」