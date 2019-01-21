　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

▲琪琪直播畫面。（圖／央視，下同）

大陸中心／綜合報導

女主播琪琪在某次直播時，將「黃鱔」塞入下體，雖然畫面是在「私密群組」中播放，卻遭截圖流出引發轟動。浙江省諸暨市法院近日作出判決，琪琪被依「傳播淫穢物品牟利罪」判處1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）；這整起「黃鱔門」案件是大陸首個「網路直播平台傳播淫穢物品牟利案」。案件在網路曝光後，不只有人分析直播主行為，還有人逗趣地說，「鱔魚是無辜的！」

根據《央視》報導，經營直播平台的人會鼓勵女主播裸露，「只要暴露，內容尺度大就能獲取更多的禮物，也能賺到更多的錢」。

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

▲直播平台利用金錢誘惑主播「寬衣解帶」。

面對金錢誘惑，琪琪表示，雖然一開始覺得不好意思，心裡也有些抵觸，但後來想想，覺得「裸露直播」只有自己知道，家人和朋友不會發現，決定先做試試看，在直播平台裡的短短兩個月就賺了約9.1萬（人民幣，下同）。

在做直播主的這段時間，琪琪偶爾會遇上出手大方的粉絲，收到不少禮物和紅包，甚至有人一次就送出價值500元的禮物。因此，在直播時間中，琪琪會叫這些「粉絲」為「老闆」。

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

▲正妹直播琪琪。

2017年3月，某位「老闆」點名要看「黃鱔表演」，並包了個大紅包。琪琪說，「當時那幾個人都是我的VIP，一直跟著我的那幾個人。當時想想就幾個人嘛，就建了一個群給他們表演了一下」。但在私密群組中的直播畫面卻被截圖外流，並把影片發佈到網路上，一時間，琪琪成了網絡風暴的中心。

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

▲有網友將「黃鱔」直播影片外流。

諸暨市公安局民警周澄聰指出，琪琪直播的「老虎直播平台」跟其他直播平台差不多，但主要以「裸露表演」為主，宣傳標語還打出「深夜福利」，具有「誘惑性」。

▼承辦民警周澄聰。

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

在對案情調查清楚之後，諸暨警方派出多組人馬，將隱藏在各地的犯罪嫌疑人（直播主與平台負責人員）一網打盡。截至2017年5月3日到案發當天，平台收到的「課金」累計超過700萬元，註冊會員至少108萬人，涉嫌「裸露」的女主播達到1千多人，該案共刑事拘留22人，方姓、戚姓主犯等被成功抓獲，共逮捕10人，還有3人正在追捕當中，案件還在進一步深入調查。

拿黃鱔直播的琪琪，浙江省諸暨市法院1月19日終於做出宣判，依傳播淫穢物品牟利罪，判處琪琪1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣），其餘人則判刑3到10年不等。

▲▼正妹直播「黃鱔」塞下體，2個月「狂撈42萬」，遭判刑1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）。（圖／央視）

▲湯清淇。

全國「掃黃打非」工作小組辦公室副司長湯清淇指出，「互聯網新技術、新業態大量的出現，快速地發展。而我們的監管這一塊始終是追著技術在跑，追著新業態在跑，很難實現完全的這種同步。這樣就造成了監管和現實之間的存在的一定的差距」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明
比基尼登山客確認失溫凍僵亡　搜救員伴屍待直升機吊掛
他拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！釣出女神本尊回應
比基尼登山客拍「絕美觀音圈」　最後發文：決定睡中央山脈

關鍵字：黃鱔,琪琪,直播,

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明

穿比基尼登山！網怒酸亡美作秀　山友「302字力挺」：她勾引的不是你

影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

影／大學情侶檔寒假騎機車遊台南　與轎車相撞女死男重傷

億萬富豪自轟！左手拿槍爆太陽穴「燒洞慘死」　友人惑：他不是左撇子

比基尼登山客「墜20米盆駒山」凍僵亡！　搜救員紮營伴屍等直升機

比基尼登山客失足墜谷遇難　雪羊批玉管處曝背後原因

印尼大師賽／周天成今年首站首輪碰印度　台將男雙兩組出賽

《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

嚴重造成空汙、水汙　環團點名台化、中油等6企業負社會責任

大陸熱門新聞

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

任正非：員工要有過苦日子準備

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

逃票大叔為省180元被困雪山2..

中國2018GDP首次突破90..

湖南高校撈出2000斤魚全請師..

更多熱門

相關新聞

雲端最有錢／2019黑天鵝滿天飛　投資3亮點力拚逆轉勝

2019年經濟前景，全球多個研究機構有志一同「不樂觀」，股市多空拉鋸、牛熊之間，美中貿易大戰近尾聲了嗎? 全球央行口風變了嗎? 升息條件不再? 雲端最有錢第2集，邀請到星展集團資深投資處策略師、財經專家阮慕驊、理財達人趙庭，與主持人邱沁宜深度剖析金融情勢，提供非常時期的戰略性投資方向。

直播／南高屏跨黨行銷 九二共識卡住合作拚經濟恐破局

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

還沒跟風玩直播？直播達人徐國勇笑了

「R-22直升機」直播網拍捐款　找尋下個齊柏林

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

養鳥房客屋內放飛　整間發霉混鳥屎

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面