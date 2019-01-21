正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

▲琪琪直播畫面。（圖／央視，下同）

大陸中心／綜合報導

女主播琪琪在某次直播時，將「黃鱔」塞入下體，雖然畫面是在「私密群組」中播放，卻遭截圖流出引發轟動。浙江省諸暨市法院近日作出判決，琪琪被依「傳播淫穢物品牟利罪」判處1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣）；這整起「黃鱔門」案件是大陸首個「網路直播平台傳播淫穢物品牟利案」。案件在網路曝光後，不只有人分析直播主行為，還有人逗趣地說，「鱔魚是無辜的！」

根據《央視》報導，經營直播平台的人會鼓勵女主播裸露，「只要暴露，內容尺度大就能獲取更多的禮物，也能賺到更多的錢」。

▲直播平台利用金錢誘惑主播「寬衣解帶」。

面對金錢誘惑，琪琪表示，雖然一開始覺得不好意思，心裡也有些抵觸，但後來想想，覺得「裸露直播」只有自己知道，家人和朋友不會發現，決定先做試試看，在直播平台裡的短短兩個月就賺了約9.1萬（人民幣，下同）。

在做直播主的這段時間，琪琪偶爾會遇上出手大方的粉絲，收到不少禮物和紅包，甚至有人一次就送出價值500元的禮物。因此，在直播時間中，琪琪會叫這些「粉絲」為「老闆」。

▲正妹直播琪琪。

2017年3月，某位「老闆」點名要看「黃鱔表演」，並包了個大紅包。琪琪說，「當時那幾個人都是我的VIP，一直跟著我的那幾個人。當時想想就幾個人嘛，就建了一個群給他們表演了一下」。但在私密群組中的直播畫面卻被截圖外流，並把影片發佈到網路上，一時間，琪琪成了網絡風暴的中心。

▲有網友將「黃鱔」直播影片外流。

諸暨市公安局民警周澄聰指出，琪琪直播的「老虎直播平台」跟其他直播平台差不多，但主要以「裸露表演」為主，宣傳標語還打出「深夜福利」，具有「誘惑性」。

▼承辦民警周澄聰。

在對案情調查清楚之後，諸暨警方派出多組人馬，將隱藏在各地的犯罪嫌疑人（直播主與平台負責人員）一網打盡。截至2017年5月3日到案發當天，平台收到的「課金」累計超過700萬元，註冊會員至少108萬人，涉嫌「裸露」的女主播達到1千多人，該案共刑事拘留22人，方姓、戚姓主犯等被成功抓獲，共逮捕10人，還有3人正在追捕當中，案件還在進一步深入調查。

拿黃鱔直播的琪琪，浙江省諸暨市法院1月19日終於做出宣判，依傳播淫穢物品牟利罪，判處琪琪1年9個月徒刑，罰金5萬元人民幣（約23萬元台幣），其餘人則判刑3到10年不等。

▲湯清淇。

全國「掃黃打非」工作小組辦公室副司長湯清淇指出，「互聯網新技術、新業態大量的出現，快速地發展。而我們的監管這一塊始終是追著技術在跑，追著新業態在跑，很難實現完全的這種同步。這樣就造成了監管和現實之間的存在的一定的差距」。