陸各省下調2019預期GDP　徐洪才：經濟增速換檔期目標低才好

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

自2019年1月開始，中國各省分開始盤點2018年GDP並列出新目標，截至1月18日，共有13個省份率先提出報告，其中有5個省份將2019年目標GDP設為區間值，天津、黑龍江、江蘇、安徽等下調2019年GDP增​​長目標。針對此現象，中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，現在「經濟增速進入換檔期」，各地將經濟增長目標調低一點，「也是好事」。

▲截至1月18日，已有13個省份公開2019年目標GDP。（圖／中新社）

截至1月18日，已有13個省份在政府工作報告中預估2019年GDP預期增長目標，其中天津、黑龍江、江蘇、安徽、新疆等地下調2019年GDP增​​長目標；遼寧省2019年GDP增​​長目標並未設定具體數值，僅表示與全國保持同步；福建、安徽、湖北、河南和北京5個省份的目標GDP增速，首次以區間方式呈現；西藏、河北、四川等3省分2019年維持與2018GDP增長目標相同。

▲徐洪才。（圖／CFP）

面對多省分下調GDP增長目標，徐洪才表示，「經濟增速進入換檔期，各地從實際出發將經濟增長目標調低一點，不好高騖遠，結構有優化改革有推進，向高質量增長推進也是好事」。

同時，不能將錯誤的經濟增長的低速度，與高質量劃上等號，讓人民的獲得、幸福、安全感，離不開一定的發展速度。徐洪才指出，經濟增速有些下調「也是符合實際的」，但還是得挖掘增長潛力，例如培育市場機制、激活微觀主體的創造性、釋放體制機制改革創新的紅利等，「這個過程中由於技術進步、結構調整優化，經濟增速也可能回升」。

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

針對首次出現「區間GDP」的狀況，北京市發改委相關負責人表示，這種目標體現出區間調控的概念跟去年增速相銜接，「不過分追求GDP增速，這為功能疏解、環境治理、結構調整留出更大空間、騰出更多精力，也有利於體現穩中求進、穩字當頭的工作基調，合理引導市場預期」。

徐洪才表示，這種「合理區間」的目標更科學，體現政策靈活性和彈性，可確保增速不低於底線，也有「天花板」意味著不蠻幹，「不片面通過強經濟刺激使GDP虛高」。

▼眾多國產小汽車運抵大連汽車碼頭。（圖／CFP）

報導指出，不少機構預計，2019年中國的經濟增長目標也將是區間值。交行金融研究中心高級研究員何飛指出，「2019年經濟增長目標，很可能會設定在6%至6.5%的區間」，這是依照中國經濟增長季度數據，並將波幅加大，尤其是2018年第三季經濟增長，比第二季下滑0.2個百分點，「這是自2015年以來首次出現的新情況，由此加大了2019年增長目標設定的難度」。