「小碧潭站」又被點名該廢掉　網無奈：根本新店高中校車

▲北捷每天運輸量有200多萬人次。（圖／記者季相儒攝）



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台北捷運目前有117個車站，是雙北通勤族不可或缺的交通工具，但事實上，並非每一站的實用性都很高。其中最常被點名應該要廢站的非「小碧潭站」莫屬，因為不只搭乘的民眾不多，還會影響到綠線班次的發車頻率，更被酸像是「新店高中的校車」。

▲小碧潭站是最常被點名應該廢掉的站。（圖／記者陳明仁攝）



據《DailyView網路溫度計》調查，「哪個捷運站最該廢除」這類話題時常會在PTT引發討論，有網友就指出，其實有好幾站都根本是不必要的建設。棕線的南港軟體園區站雖然設在經貿園區附近，但距離藍線的南港展覽館站很近，網友就說，還不如在展覽館站下車用走的比較方便，「要搭車的人也是往南展或南港跑，不太會用到這站（南港軟體園區站）。」

同樣是棕線的還有萬芳社區站令人詬病，平均每天不到5000的載客量，是台北捷運最少人進出的站，相比前一站萬芳醫院站的人潮真的冷清許多。網友表示，「萬芳醫院人蠻多的，萬芳社區就沒什麼人。」

此外，還有紅線的忠義站，很多人對這站都非常陌生，因為周邊商圈、交通發展都較緩慢，很少乘客會在這站搭車。網友說，「現在忠義廟離捷運站有點遠，忠義都不忠義了…」、「出捷運站沒超商，買吃的也不方便。」

榮登最該被廢站的第一名就是綠線支線的小碧潭站，因為它不僅載客量低，還拖慢大坪林段的行車密度，更有人酸「小碧潭站請正名為美河市站」、「小碧潭站=中央新村站」、「兼新店高中校車」、「小碧潭站消失會超有感，公館以南班次會變多。」