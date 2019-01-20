全國首次寒假豐年祭　台東縱谷500阿美族人盛裝登場

▲首屆寒假豐年祭在台東池上鄉登場。（圖／記者楊均典翻攝，下同）

記者楊均典／台東報導

放寒假首日，全國史上頭一次的臺東阿美族「雙收豐年祭」，20日在池上鄉農會大地劇場盛大登場，為今年度「萬物糧倉大地慶典」系列活動揭開撼動人心的序幕，500位老中青三代阿美族人盛裝參加，由耆老領唱百年傳統歌謠，族人牽手圍圈齊跳大會舞並大聲唱和，傳達對大自然賜予豐收的謝意。

這次活動由行政院農業委員會水保局台東分局、台東縣政府、池上鄉公所、關山鎮公所、鹿野鄉公所及池上鄉農會等6個單位，共同在2期稻作都豐收後的農閒時擴大舉行「雙收豐年季」，讓阿美族人在涼爽天氣穿戴傳統服飾參加，感謝祖靈和土地賜予豐收，並祈福隔年繼續眷顧族人賜予五穀豐收。

農委會水土保持局臺東分局長王志輝表示，致力型塑縱谷《萬物糧倉大地慶典》在地品牌，就是為了結合更多的資源，大家一起用創意行銷推廣縱谷的人文、藝術、景觀及產業等在地特色。

這次活動的幕後推手池上鄉公所鄉長張堯城說，百年前農耕技術及水利設施不完備，阿美族1年只種1期稻作，6月豐收後稻穀收倉、舂米、釀酒、作麻糬，於7月份舉行豐年祭。但現在暑假辦豐年祭的時候，正好是2期稻作插秧的農忙期，而且天氣又很熱，所以各部落豐年祭都很辛苦。若在寒假兩期稻作都豐收了農閒的時候加辦1場「雙收豐年祭」也符合真正兩期稻作的豐收，

節慶氛圍及在地傳統文化及豪邁的「原」味魅力外。1月下旬至2月下旬為期一個月的縱谷花海，是民眾農曆年及寒假不能錯過的賞花打卡走春的最佳選擇。更多相關活動訊息上活動官網https://goo.gl/s5e8jo或臉書粉絲專頁https://goo.gl/R8b5wz查詢。