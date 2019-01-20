歷經4天皇時代！全球最長壽男性　日本超級人瑞逝世享壽113歲

▲全球最長壽男人野中正造2018年才在自家經營的溫泉旅館歡慶獲得金氏世界紀錄認證。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

世界最高齡的男性人瑞野中正造20日傳出在北海道自家安詳離世，享壽113歲。野中正造2018年才收到金氏世界紀錄頒發的「全球最長壽男性」認證書，與家人一起合影，沒想到20日就傳出離世消息。

根據《十勝每日新聞》報導，野中正造20日凌晨1時半被家屬發現，在睡夢中沒有了呼吸心跳。據悉，野中直到前一天都還是過著日常的生活，沒有任何異狀，可以說是安詳離開人世。孫子祐子表示，「爺爺是我們家族的生命糧食。（他的離開）就像是失去了一個巨大的存在。」

113歲的野中正造出生於明治38年（1905年）7月，歷經了日本的明治、大正、昭和、平成這4個年號的時代。曾從事農林業的他繼承了父親的「野中溫泉旅館」，一星期至少會泡一次溫泉，平時看看報紙，很喜歡看相撲比賽的電視轉播；雖然過著輪椅生活，但還能自理吃飯，目前與長媳和孫子同住。家人還透露說：「沒有壓力就是長壽的秘訣」。

野中於2016年10月成為日本最長壽男性。2017年8月，被認定為全球最長壽男性的以色列男性（113歲）去世後，金氏世界紀錄著手展開調查，並於2018年4月10日獲得金飾世界紀錄頒發的「全球最高齡男性」認證書。