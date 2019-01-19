補償金「2.8億日元」也不搬　最狂釘子戶讓成田機場每晚11點關門

▲ 日本成田機場第一航廈。（圖／翻攝自維基百科／Nanashinodensyaku）

國際中心／綜合報導

城市公共建設及土地開發過程中，部分住戶可能因為補償金不夠、收地價不合理或不同意政府收地等理由而拒絕搬遷，成為所謂的「釘子戶」。而日本東京成田機場就有8戶住戶，就算搬遷補償金從1億日元（約新台幣2812萬元）漲到10億（約新台幣2.8億元）也不願搬家。

照理來說，客流量大的國際機場大多是全天24小時營業，但成田機場與東京國際機場並列東京對外的兩大機場，占地1111公頃，客運流量高居全日本第二，每天遊客數量達到4000多萬人，卻在每天晚上11點就必須關門，隔天清晨6至7點才會恢復航班。

外媒報導，成田機場修建當時規劃三條跑道，但機場用地內有部分住戶拒絕搬遷。他們組成行動隊抗議，想阻止機場建設，卻不斷遭到鎮壓。政府第二次強制執行拆遷時，抗議團體集結超過5000人，雙方發生激烈衝突，造成3名警察死亡及多人受傷，還有民眾輕生抗議，被稱為「東峰十字路事件」。

由於當地農民抗議不休，成田機場1978年正式啟用時，僅開放一條跑道，另兩條則因25戶農家而停工。時至今日，機場內還有8家釘子戶，儘管補償金從1億日元狂漲10倍，還是不願搬遷。為避免飛機起降噪音影響住戶，成田機場也無法營運深夜航班。