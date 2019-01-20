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頭痛肚子痛！Google大神清一色「地獄解」　他狂列16信仰...IE瀏覽器惹笑噴

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生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友長期探討宗教、心靈及哲學等議題，也常以幽默哏圖來諷刺，之前他就列出表格，當人們遇到頭痛、腳痛等不同症狀時，會因為求助的對象而有不同「解答」，戰力滿點的內容戳中許多人笑點，還有熱心網友直呼，「還有水星逆行啊啊啊啊啊。」

暴走光工之前製作一系列表格，當遇到不同病症，包括頭痛、肚子痛、腳痛、喉嚨痛、眼睛痛、生理痛等，會因求助對象不同，而有全然不同的答案；諷刺的是，不管哪種症狀，解答都是一模模一樣樣

他舉例，像是拜Google大神，可能得到的解答都是「癌症」；宮廟師傅會說「卡到」；保健室阿姨則要你「休息一會兒」；奇蹟課程表示是「層次混淆」；算命師也許會說「需要改運」；最後不忘吐槽IE瀏覽器，全都出現「Error」的畫面。

▲頭痛肚子痛！Google大神清一色「地獄解」　他狂列「16個信仰」網笑噴。（圖／暴走光工授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲▼戰力滿點。（圖／暴走光工授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同。）

▲頭痛肚子痛！Google大神清一色「地獄解」　他狂列「16個信仰」網笑噴。（圖／暴走光工授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

暴走光工笑說，「這些圖我之前有放在靈性社團內，每一個都超有哏的，我忘記我做這些時是嗑了什麼。」不過他也強調，屬玩笑別太認真。

粉專「暴走光工」不僅討論有關宗教、靈性的幽默及反思，也會分享各種內容，讓網友們在會心一笑之餘，還能多一些有趣的思考。

版主感嘆「如今靈性圈內的種種亂象可說是一言難盡，令人不禁開始懷疑，大家真正想追尋的究竟是什麼？真心相信的又是什麼？在那堆幻想的彩虹泡泡被戳破了之後，是否剩下來的就只有以靈性為名的歧視與迫害、企圖高人一等的執著。」

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▲頭痛肚子痛！Google大神清一色「地獄解」　他狂列「16個信仰」網笑噴。（圖／暴走光工授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

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關鍵字：暴走光工,頭痛,肚子痛,病症,Google,信仰,哲學,宗教,迷因

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