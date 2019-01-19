ET民調／2020總統朱立倫支持度25.3%勝柯文哲　蔡英文17.3%

▲2020總統民意調查，朱立倫支持度25.3%勝柯文哲 蔡英文17.3%。（圖／合成圖）



政治中心／台北報導

針對2020年總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨的朱立倫目前以25.3%支持度領先，其次是台北市長柯文哲的20.7%；在民進黨方面，總統蔡英文支持度17.3%位居第三，前行政院長賴清德僅有7.7％支持度，但也排名第四。

《ETtoday新聞雲》於2019年1月9日至1月15日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成1,527份有效樣本。調查結果發現，下一屆(2020年)總統選舉，有25.3%受訪者表示支持已卸任新北市長的朱立倫，20.7%支持台北市長柯文哲，另17.3%支持民進黨蔡英文總統，而7.7%支持甫卸任行政院長的賴清德，至於其他可能人選支持度均不到4%。

▼2020總統大選民意支持調查。（圖／ETtoday民調雲製）



進一步交叉分析發現，朱立倫在男性及女性、50歲以上、北部、東部及離島地區等族群均獲得相對較高的支持；而柯文哲則在20至39歲等族群均獲得明顯優勢的支持。

在不同對戰組合的支持度調查方面，結果顯示：若民進黨由蔡英文總統競選連任，分別對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.7%：32.8%：32.6%；如果是蔡英文對上馬英九及柯文哲，支持度為20.4%：20.8%：37.8%；若是蔡英文分別對上吳敦義及柯文哲，支持度為20.7%：9.6%：44.1%。

如果民進黨是由賴清德出馬，對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.6%：31.9%：32.9%；如果是由賴清德對上馬英九及柯文哲，支持度為20.8%：21.3%：36.6%；而若是賴清德分別對上吳敦義及柯文哲，支持度為20.9%：9.0%：44.6%。

另外，在賴清德內閣總辭之後，蔡英文找蘇貞昌回鍋接任行政院長。根據調查結果顯示，有34.4%受訪者表示支持（非常支持10.4%、還算支持24.0%）；不過也有45.7%受訪者表示不支持（不太支持20.3%、非常不支持25.4%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年1月9日至1月15日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為1,527份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(107年12月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。