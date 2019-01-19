「台灣駭客天才」張啟元找到LINE漏洞　官方送他60萬獎金致謝

▲張啟元替LINE找到漏洞獲贈60萬獎金。（圖／翻攝張啟元臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

有「台灣天才駭客」之稱的張啟元，成功替通訊軟體LINE找到漏洞，獲得LINE頒發的2萬美金，折合台幣約61萬元。

多次查出大公司系統漏洞的張啟元，日前被調查局逮獲，涉嫌駭入台灣高鐵購票系統，竄改退票金額參數，詐領20萬元。台灣高鐵公司對此強硬表示「對不法行為人追訴民、刑責任」引起討論。

張啟元曾因刪除臉書創辦人祖克柏的臉書貼文，而聲名大噪，2018年9月，又宣稱破解Apple Pay，只用1塊錢就刷了502台iPhone手機，網路界稱他是「台灣天才駭客」。不過他也曾在2015年間，因入侵統聯客運售票網站，以1元買車票，遭台中地方法院判決拘役60天。

張啟元今(19)日在臉書發文，透露他因為幫LINE找出漏洞，獲官方發予的20000美金，折合台幣約61萬元。張啟元貼文中指出，感謝LINE一直以來提供的慷慨獎金「在我目前最需要幫助的時候讓我能夠領到一筆錢來處理事情」。

至於找到LINE的什麼漏洞？影響範圍為何？張啟元強調因為政策條款規定，只會透露我有參與這個活動和漏洞名稱跟獎金，不會透漏漏洞細節跟影響範圍。