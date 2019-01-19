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「瘦」不了！7.7公斤 英最肥流浪貓 4度被送回收容所

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▲「全英國最肥」的流浪貓叫「米琪」(Mitzi)的，有著可愛的樣子及無辜的眼神。(圖／翻攝自網路)

「全英國最肥」的流浪貓叫「米琪」(Mitzi)的，有著可愛的樣子及無辜的眼神。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一隻被稱形容為「全英國最肥」的流浪貓，最近第4度被送回動物收容所。目前牠正迫切等待下一個新家。

這隻名叫「米琪」(Mitzi)的貓咪在過磅時讓獸醫大吃一驚。因為磅秤顯示牠的體重高達7.7公斤！這幾乎是牠正常體重的兩倍。

牠曾被收容所人員嚴格強迫節食減重，好讓牠更容易找到下一個新家。然而，牠總是一再被送回來。目前動物收容所已發出求助呼籲，請求愛貓人給牠一個「永遠」的家。但要滿足的牠的需求是很有挑戰性的。

管理上述收容所的機構：德文郡普利茅斯市「伍德賽德動物福利信託基金會」(Woodside Animal Welfare Trust)的工作人員說，一再重覆的進出收容所，對這個已經「發福」的女孩會產生負面影響。

「米琪」最初是在2017年被送到該機構的收容所。所裡的志工認為，牠曾被不同住處的學生餵養過。牠「放縱」的生活在所裡經過嚴格的瘦身計畫後，很快就讓牠就找到了家。但如今已經8歲的「米琪」，最終還是被「難以負荷」的收養者送了回來。接著，她又先後被3位新主人收養，然而始終無法安頓下來，3度被回來收容所。

「米琪」今年已經8歲，體重也降到了史上最低的5.48公斤。但該基金會的副經理達西(Lisa Darcy)說：「如今要讓牠體重再降下來已經很難了。牠在這裡深受工作人員的喜愛。我們仍會繼續愛護牠。努力幫助牠節食，讓牠達到安全的體重。」

達西補充說：「米琪不適合有孩子家庭，也不大善長跟別的動物互動。如今我們正在尋找一種特殊類型的家庭、以及一個不會被牠可愛樣子及無辜眼神弄得昏了頭的貓主人。」

▲「全英國最肥」的流浪貓叫「米琪」(Mitzi)的，有著可愛的樣子及無辜的眼神。(圖／翻攝自網路)

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關鍵字：米琪,Mitzi,肥貓,全英國最肥的貓,流浪貓

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