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賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」

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▲▼賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

▲賴清德私下探訪維冠大樓重建進度，事後在臉書表達祝福。（圖／翻攝自臉書／賴清德，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

前行政院長賴清德剛卸下重擔， 18日選擇低調走入基層，陪住戶一同關心「台南0206地震」維冠大樓重建進度。事後，他在臉書PO文表達祝福，照片中神情看來格外輕鬆。貼文一出，許多網友紛紛湧入留言，大讚賴「真的是位低調又暖心的帥歐巴」掀起熱議。

賴清德在文中表示，他18日上午和維冠大樓都更會理事長楊寧廷、住戶一起去看維冠大樓重建的進度。 文末，他貼出一張與小女童開心擊掌的照片，表示「小女孩是她的爸媽懷念失去的2個兒子所再生下的寶貝，現在已經2歲，活潑可愛，惹人喜愛！」

▲▼賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

許多網友看完很感動，紛紛留言打氣：「重生之後生命會更有韌性，台南人一起加油」、「無官職，更能深入民間」、「賴院長持續關心照顧災民的後續，真的是暖心」、「感謝您關心台南的一切，台南市民以您為榮」、「雖然你已卸下市長、院長，但你不忘關注這些受到災難市民也持續關注後續重建的狀況，不枉費當初我的小小愛心直接捐助！謝謝你！」

事實上，賴清德前兩天也曾去探望維冠大樓受災戶，關心傷者的復健、復原情況。如今他陪同住戶關心重建進度，也在臉書中指出，目前維冠大樓已全數拆除，正在進行都市更新重建，預計2020年4月可以交屋。

▲▼賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

▲▼賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

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關鍵字：維冠大樓,台南0206地震,賴清德

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