酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空遇到善良警

▲退伍海龍酒後襲警遭制伏，反咬鮮肉警一口。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

地方中心／台中報導

第三分局廖姓警員日前發現62歲李姓民眾騎車未戴安全帽，請他停車接受盤查，但對方卻騎車狂奔，還邊把安全帽帶上，後來終於攔人時，竟被嗆聲「為什麼我不能走？我海龍的你以為我怕你什麼？」結果，李男殊不知碰上的男警是跆拳道2段，又是市警局柔道隊的成員，瞬間就被撂倒在地，但他竟還狠咬警一口，最後才被制伏送辦。

員警經過數個路口終於將李男攔下，並問「為什麼要跑給我追？違規將你攔下而已」，對方則是心虛的表示，「我只是沒有帶安全帽阿…」但對話過程廖員聞到酒氣味，發覺事情並不單純，立刻詢問「你是不是有喝酒？」

這時李男驚覺東窗事發後，又轉而告訴員警，「我只是中午的時候跟朋友吃燒酒雞而已，不是喝酒，方便一下啦～」經員警告知配合酒測或者可以拒測時，他卻大動肝火並用台語嗆聲，「有需要這樣？隨便你啦！」然後想離去，被告知「你不可以走喔，你要拒測還是要測？」竟轉身怒嗆「為什麼我不能走？我問你啊？為什麼我不能走？我海龍的你以為我怕你甚麼？」並上前攻擊員警，導致胸部受傷，還大大的咬了一口！

但廖員不是省油的燈，本身是跆拳道2段且為市警局柔道隊的成員出身，面對這海龍退伍的彪形大漢，也只花幾秒就將他壓制在地，並告知他已經妨礙公務。這時，李男態度180度轉變，選擇了酒測，酒測值0.42 毫克，被依法逮捕送辦，並一併提告公然侮辱、傷害、妨害公務。

這段影片被PO上臉書不公開社團「爆料公社」後，引起網友討論，紛紛留言表示，「喝酒就是不對還打警察，送辦」、「有喝酒被抓了還這麼歹」、「酒空之老番顛」、「 一下多了好多條」、「 喝ㄎㄧㄤ了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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