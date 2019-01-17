　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空遇到善良警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼退伍海龍酒後襲警遭制伏，反咬鮮肉警一口。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲退伍海龍酒後襲警遭制伏，反咬鮮肉警一口。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

地方中心／台中報導

第三分局廖姓警員日前發現62歲李姓民眾騎車未戴安全帽，請他停車接受盤查，但對方卻騎車狂奔，還邊把安全帽帶上，後來終於攔人時，竟被嗆聲「為什麼我不能走？我海龍的你以為我怕你什麼？」結果，李男殊不知碰上的男警是跆拳道2段，又是市警局柔道隊的成員，瞬間就被撂倒在地，但他竟還狠咬警一口，最後才被制伏送辦。

員警經過數個路口終於將李男攔下，並問「為什麼要跑給我追？違規將你攔下而已」，對方則是心虛的表示，「我只是沒有帶安全帽阿…」但對話過程廖員聞到酒氣味，發覺事情並不單純，立刻詢問「你是不是有喝酒？」

這時李男驚覺東窗事發後，又轉而告訴員警，「我只是中午的時候跟朋友吃燒酒雞而已，不是喝酒，方便一下啦～」經員警告知配合酒測或者可以拒測時，他卻大動肝火並用台語嗆聲，「有需要這樣？隨便你啦！」然後想離去，被告知「你不可以走喔，你要拒測還是要測？」竟轉身怒嗆「為什麼我不能走？我問你啊？為什麼我不能走？我海龍的你以為我怕你甚麼？」並上前攻擊員警，導致胸部受傷，還大大的咬了一口！

但廖員不是省油的燈，本身是跆拳道2段且為市警局柔道隊的成員出身，面對這海龍退伍的彪形大漢，也只花幾秒就將他壓制在地，並告知他已經妨礙公務。這時，李男態度180度轉變，選擇了酒測，酒測值0.42 毫克，被依法逮捕送辦，並一併提告公然侮辱、傷害、妨害公務。

這段影片被PO上臉書不公開社團「爆料公社」後，引起網友討論，紛紛留言表示，「喝酒就是不對還打警察，送辦」、「有喝酒被抓了還這麼歹」、「酒空之老番顛」、「 一下多了好多條」、「 喝ㄎㄧㄤ了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【還有其他新聞】

到府服務10年「還賣過期藥！」　密醫一個月大賺20萬

分手男約砲前女友慘遭押到山區痛毆　還被恐嚇潑水通電

▲▼退伍海龍酒後襲警遭制伏，反咬鮮肉警一口。（圖／記者李忠憲翻攝）

ET快訊
楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！
66歲廖峻驚傳中風！「去年底發病」家屬封鎖消息
工程師娶越南新娘被狂嘲笑　伴娘團妹「神似嘉瑜」惹暴動

關鍵字：襲警,酒駕,海龍,酒空

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

躲劫發願濟助弱勢！冒雨送100便當　保時捷正妹：要發滿1萬個

影／「愛的小手打到爛」又黏起來打　小媽媽：比較好睡

刮中1百萬元報喜受訪　又幸運再刮又中5千元

鹹濕簡訊曝光！嬌嫩人妻爆偷吃　激戰後傳訊小王：第一次在浴缸

基隆警新北破毒窟　2男4樓跳窗「逐層交叉」開溜白搭

酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空遇到善良警

職棒假球案棄保逃4年　前台南議長吳健保菲律賓落網將遣台服刑

獨／國道格鬥擂台！控父子檔匝道強開車門　「辣椒水」成救命武器

驚！苗栗幼童遭繼父毆打到雙眼血腫　生母幫腔：這小孩是問題兒童

掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

刮中1百萬元報喜受訪　又幸運再刮又中5千元

鹹濕簡訊曝光！嬌嫩人妻爆偷吃　激戰後傳訊小王：第一次在浴缸

基隆警新北破毒窟　2男4樓跳窗「逐層交叉」開溜白搭

酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空遇到善良警

職棒假球案棄保逃4年　前台南議長吳健保菲律賓落網將遣台服刑

獨／國道格鬥擂台！控父子檔匝道強開車門　「辣椒水」成救命武器

驚！苗栗幼童遭繼父毆打到雙眼血腫　生母幫腔：這小孩是問題兒童

掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

到府服務10年「還賣過期藥！」　密醫一個月大賺20萬

快訊／桃園溪海國小視聽教室起火　燃燒面積300平方公尺

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我曬的衣服

《天空之城》17集關鍵劇本確定外流！　網友看小道驚呆：太精采了

「活魚饅頭」紋理激真！切開還見「十字骨」　網看呆：隔著螢幕有腥味　

買了它，唇頰、修容全搞定！超好用的「水彩霜」霧面質地超美

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

大貨車走舊蘇花　通行證申請已公告

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

電腦搜尋「性騷擾」和「112」3分鐘　女大生離奇失蹤13年

刮中1百萬元報喜受訪　又幸運再刮又中5千元

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

大雨送100便當　保時捷辣妹：..

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一..

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳..

500人夜圍南檢　警調虎離山送..

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她..

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

即／就等你！400人圍地院　騎..

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆控：堂姊..

苗栗男童遭繼父毆打　「雙眼腫脹..

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹..

台南虐童20歲姨嗆「再看挖眼」..

更多熱門

相關新聞

消防大隊長酒駕　記過並調內勤

身為消防大隊竟凌晨酒駕還闖紅燈！宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，5日凌晨2時許，酒後騎機車，在宜蘭羅東鎮中華路與民生路口闖紅燈，引起機車巡邏警員注意，尾隨後攔下人車，酒測值達0.49，也被依公共危險罪移送偵辦。林文雄記一大過處份，並調離原職。

裝潢工酒駕遇檢　連撞5車終遭逮

酒駕撞警車逃逸惹到「霹靂小組」GG了

意外險「不一定」理賠超速、闖紅燈　4種情境看懂除外責任條件

擦撞大牛要賠183萬　外送員：爆肝都不夠賠

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳萬元

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面