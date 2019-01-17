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宜蘭消防局第二大隊長酒駕被逮　調內勤並記一大過

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▲▼宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，5日凌晨2時許，酒後騎機車，在宜蘭羅東鎮中華路與民生路口闖紅燈，引起機車巡邏警員注意，尾隨後攔下人車，酒測值高達0點49。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，5日凌晨2時許，酒後騎機車，在宜蘭羅東鎮中華路與民生路口闖紅燈，引起機車巡邏警員注意，尾隨後攔下人車，酒測值達0.49。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

身為消防大隊竟凌晨酒駕還闖紅燈！宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，5日凌晨2時許，酒後騎機車，在宜蘭羅東鎮中華路與民生路口闖紅燈，引起機車巡邏警員注意，尾隨後攔下人車，酒測值達0.49，也被依公共危險罪移送偵辦。林文雄記一大過處份，並調離原職。

▲▼宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，5日凌晨2時許，酒後騎機車，在宜蘭羅東鎮中華路與民生路口闖紅燈，引起機車巡邏警員注意，尾隨後攔下人車，酒測值高達0點49。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，宜蘭消防局第二大隊大隊長林文雄，4日晚，是參加宜蘭冬山鄉廣興分隊歲末聯歡聚餐，回到家後，5日凌晨2時許，酒後戴安全帽騎車載家人一同外出購物，行經羅東鎮中華路、民生路口時，因闖紅燈，被機車巡邏的2名羅東警分局公正派出所警員發現，因也看到林文雄臉紅紅，因此尾隨上前攔查，林文雄酒駕被逮，在警局態度良好，也依公共危險罪嫌移送法辦。

消防局長徐松奕表示，16日接獲舉報後，展開調查，林文雄有坦承在淩晨2點喝酒騎機車一事，該局目前按照「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」的規定，已調離原職。有關處分的部分，依消防專業人員獎懲標準表，並將向警方調相關資料後，召開考績委員會，依法辦理懲處。

酒駕的林文雄，曾任宜蘭消防局災害搶救科長、教育訓練科長、局長室祕書等職。

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關鍵字：宜蘭消防局,第二大隊大隊長,林文雄,酒駕

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