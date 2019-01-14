巨型球池、夢幻白沙灘現身百貨　新光南西「建築樂園」冷天下雨都能玩

▲新光三越南西店推出室內遊樂園，巨型積木很搶眼。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著寒假的腳步近，百貨也祭出多樣化親子活動吸客，新光三越南西店即起至3／10，與建築樂園團段合作打造遊樂場，以積木世界、巨型球池與白沙灘3大元素打造，讓孩子有超多主題設施可玩，並標榜採用環保材質，讓父母安心讓小孩放膽玩。

▲巨大球池讓小孩玩盡興。

位於新光三越台北南西店一館的最新主題設計「建築樂園 - 悠遊島動物狂歡季」，使用超過1萬3000個巨型積木，來打造積木室內遊樂園，有可愛的積木巨大建築，結合球池與溜滑梯等遊樂設施，讓小孩能在積木裡穿梭感受，還有活動積木可拼接「蓋房」，體會自行組合的趣味。

▲小孩可以體驗建築樂趣。



而在球池的架構上，另有特色主題設施，包括其背上可以跑動跳舞的「遙遙犀 - 瑪克」舞池滑梯；250度可溜的「寄居蟹 - 洛克」溜滑梯等。此外，還有號稱使用特殊白沙佈置而成的夢幻白沙灘，其材質不會沾黏在皮膚上，且有夢幻般的白色沙灘場景，還有限定海灘派對系列遊具可體驗。

▲白色沙灘讓民眾在冬天也能享受夏日風情。

新光三越表示，其展區約有200坪大的空間，可讓家庭體驗多樣化的主題，即日起至3／10在南西一館9樓活動會館舉辦，單人套票499元，持新光三越貴賓卡可享特價430元。