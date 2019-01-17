5次診斷「你兒有氣喘」媽媽都不信　小六童爬山發作險死

▲5次診斷「你兒有氣喘」媽媽都不信，害小六童爬山發作險死。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名小學6年級男童因為學校規定，必須爬玉山或泳渡日月潭，才能拿到畢業證書，結果他爬山爬到一半就呼吸急促被送醫，醫師才驚訝說他有嚴重氣喘，「再晚一點就有生命危險了！」但媽媽卻表示以前的醫生都沒有說兒子有氣喘。對此，曾多次替男童看診的醫生就嘆說，「他已經警告媽媽5次了，但媽媽一直不信。」

小兒科醫師陳木榮經常在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」分享自身經驗，他本月13日就在臉書PO文表示，某學校規定要爬玉山或泳渡日月潭才能拿到畢業證書，別人的孩子輕鬆攻頂，但有一名小六男童爬到半山腰時，開始呼吸急促出現喘鳴聲，最後被緊急送醫掛急診治療。

急診醫生看了就訝異說，「再晚一點就有生命危險了，這麼嚴重的氣喘，怎麼可能以前完全沒有徵兆？」結果媽媽竟然說：「從小到大，沒有醫生跟我說過我的兒子有氣喘」。陳木榮嘆說，這是其他大醫院同事跟他轉述的情況，提醒說媽媽可能會回頭找他的麻煩，因為男童過去就是他負責看診的。

▲陳木榮醫師表示，他5年內就提醒男童媽媽5次了，但是對方始終不肯相信他的話。（圖／CFP）

陳木榮醫師表示，自己的病歷一向寫得非常仔細，過去5年內他就提醒了這位媽媽5次，告訴對方「你兒子有氣喘」必須注意，但媽媽堅持不肯相信這件事，如今差一點發生生命危險才來說，「從來沒有醫生告訴我兒子有氣喘！」令他嘆說：「接受疾病是展開治療的第一步……。」

陳木榮醫師嘆說，自己看過太多類似情形，「阿公不相信有高血壓，中風時才說以前只是血壓比較高一點。」、「阿嬤不相信得糖尿病，不好好控制血糖，等到傷口癒合不良要截肢時，跟醫生說自己以前沒有糖尿病」、「不相信孩子有近視，不願意控制孩子的用眼習慣，高度近視的時候，跟醫生說以前只是假性近視」

他最後強調：「接受疾病是展開治療的第一步，拒絕承認自己的疾病，不願意跨出治療的第一步，下次再度面對疾病時，很可能已經是生命的最後一步。」文章引發了廣大迴響，有人說：「多人就愛自己當醫生呀！然後出事再來怪東怪西的」、「為什麼要拿孩子的命開玩笑」、「不相信醫師為何要看醫生？」