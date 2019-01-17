　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5次診斷「你兒有氣喘」媽媽都不信　小六童爬山發作險死

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲5次診斷「你兒有氣喘」媽媽都不信，害小六童爬山發作險死。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名小學6年級男童因為學校規定，必須爬玉山或泳渡日月潭，才能拿到畢業證書，結果他爬山爬到一半就呼吸急促被送醫，醫師才驚訝說他有嚴重氣喘，「再晚一點就有生命危險了！」但媽媽卻表示以前的醫生都沒有說兒子有氣喘。對此，曾多次替男童看診的醫生就嘆說，「他已經警告媽媽5次了，但媽媽一直不信。」

小兒科醫師陳木榮經常在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」分享自身經驗，他本月13日就在臉書PO文表示，某學校規定要爬玉山或泳渡日月潭才能拿到畢業證書，別人的孩子輕鬆攻頂，但有一名小六男童爬到半山腰時，開始呼吸急促出現喘鳴聲，最後被緊急送醫掛急診治療。

急診醫生看了就訝異說，「再晚一點就有生命危險了，這麼嚴重的氣喘，怎麼可能以前完全沒有徵兆？」結果媽媽竟然說：「從小到大，沒有醫生跟我說過我的兒子有氣喘」。陳木榮嘆說，這是其他大醫院同事跟他轉述的情況，提醒說媽媽可能會回頭找他的麻煩，因為男童過去就是他負責看診的。

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲陳木榮醫師表示，他5年內就提醒男童媽媽5次了，但是對方始終不肯相信他的話。（圖／CFP）

陳木榮醫師表示，自己的病歷一向寫得非常仔細，過去5年內他就提醒了這位媽媽5次，告訴對方「你兒子有氣喘」必須注意，但媽媽堅持不肯相信這件事，如今差一點發生生命危險才來說，「從來沒有醫生告訴我兒子有氣喘！」令他嘆說：「接受疾病是展開治療的第一步……。」

陳木榮醫師嘆說，自己看過太多類似情形，「阿公不相信有高血壓，中風時才說以前只是血壓比較高一點。」、「阿嬤不相信得糖尿病，不好好控制血糖，等到傷口癒合不良要截肢時，跟醫生說自己以前沒有糖尿病」、「不相信孩子有近視，不願意控制孩子的用眼習慣，高度近視的時候，跟醫生說以前只是假性近視」

他最後強調：「接受疾病是展開治療的第一步，拒絕承認自己的疾病，不願意跨出治療的第一步，下次再度面對疾病時，很可能已經是生命的最後一步。」文章引發了廣大迴響，有人說：「多人就愛自己當醫生呀！然後出事再來怪東怪西的」、「為什麼要拿孩子的命開玩笑」、「不相信醫師為何要看醫生？」

ET快訊
刮刮樂百萬得主現身！她驚：台彩是真的　現場又刮到5千
1歲女童遭虐死！爆「被冒名募資」　家屬3鞠躬出面回應

關鍵字：氣喘,看醫生,柚子醫師的育兒診療室,陳木榮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／老婆想刺青！超仙夢幻星象成品美哭　網對比老公草稿：師傅神救援啊

機車踏板出現「陌生黑背包」　台中男上班見詭異畫面：兩人根本一組

更新／突發公文宣布「2/2要上班」郵差全暴動　中華郵政回應了

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜樓

影／豪雨炸5縣市！13℃最冷時刻來臨　暖3天「2波變溫」又有冷氣團恐襲

形狀超18禁！海邊出現神秘「透明果凍狀」...連老漁民都沒看過

營養師大評比！市售「最胖奶茶Top3」曝光　你愛喝的上榜了？

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚崩：你在天堂乖嗎？

有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢狂動爬手臂胸口」　台飼主登國際版面

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

輾爆60kg巨蟒斷三截！台鐵司機下車傻住　雙人崩潰抬屍下山

5次診斷「你兒有氣喘」媽媽都不信　小六童爬山發作險死

更新／玉山初雪大遲到！濕度不夠僅現「霧淞」　破66年最晚下雪紀錄

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」：還在我身邊對吧？

托育童被打+幼兒遭家暴　教育部將督導學校落實24hr內通報

自拍神器甩入麻辣鍋！網美拚了…秒伸手狂撈　一出來「整隻變豬腳」崩潰

快訊／被砍年假郵差全爆氣！　中華郵政宣布取消「2/2上班」措施

公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」神逆齡　網驚問：怎麼辦到的

「活魚饅頭」紋理激真！切開還見「十字骨」　網看呆：隔著螢幕有腥味　

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

《花不棄》穿幫畫面笑炸！　張彬彬撞斷犯人鎖鏈…人斷氣了手還撐半空中

傳金正恩「農曆年後訪河內」　越南超想主辦二次川金會

金秀賢倒數6個月退伍　最新軍中照曝光「找得到是真愛」

啟動夢想　呂維胤爭取日新溪橋彩繪

惡意逼車致死！日男遭以殺人罪起訴　檢方求刑18年

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

輾爆60kg巨蟒斷三截！台鐵司機下車傻住　雙人崩潰抬屍下山

客車司機馬尾妹白嫩美腿踩油門　打檔pose帥炸！網暴動：載我～

生活熱門新聞

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩..

機車踏板出現陌生黑背包　他上班..

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探1..

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！..

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲..

才華阿公隨手畫！30秒「神龍」..

超仙刺青美哭！網看草圖：師傅神..

「全聯」全台951家分店！網驚..

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有..

處女男結帳前問一句　她怒：哪可..

工程師娶越南新娘！右三妹子惹暴..

阿嬤藏「歐密馬塊狀物」！網驚：..

11年前輸血救命！恩人竟是「現..

17歲虐童媽疑留言嗆鄉民：敢打..

更多熱門

相關新聞

香水怎麼噴才對？專家告訴你真相！

使用香水時，應該留意哪些事，才不會讓皮膚經過陽光照射後，出現色素沉澱或發炎現象，也不會因為錯誤使用，讓細菌滋生引發惡臭。現代人十之八九都會噴香水，不管是正式還是非正式的場合都有。對於某些人來說，甚至，香水就像是件華麗的衣服一樣，既可以展現個人魅力，又可以隱蔽自身體味的產品。

治氣喘！基層診所療效好過大醫院

童5次被診斷有氣喘　母不信險害命

女孩住空汙熱點　送醫27次氣喘亡

燦笑比熊打針「憋氣忍痛」萌炸！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

STUDIO A i8手機不用一萬

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探12度

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

快訊／66歲廖峻中風！

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面