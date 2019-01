9歲女孩送醫27次氣喘身亡　住在「空汙熱點」走路上學奪命

▲空汙在許多國家都造成健康危機。(圖/視覺中國CFP)



國際中心/綜合報導

英國倫敦9歲女孩埃拉(Ella Kissi-Debrah)2013年因氣喘發作死亡,然而,她的家人懷疑可能是當地的空汙造成憾事,近期獲准申請新的調查。母親羅莎蒙(Rosamund Adoo-Kissi-Debrah)表示,這是正確的決定,如果一家人最終成功,政府就必須採取措施應對空汙問題。

BBC報導,埃拉生前住在倫敦最繁忙的道路附近,她的母親去年8月遞交一份10萬人簽名的請願書給英國檢察總長考克斯(Geoffrey Cox),要求對於女兒的死展開新調查。如今,申請獲得准許,羅莎蒙說,這不會讓孩子回來,但可以讓大眾去注意為何一名極度健康的小孩會突然生病。

4 sitting days left in Parliament. Is the Attorney General going to give Ella’s siblings and I an answer to a new inquest into her death before Xmas? Or is this heartache going to drag on to the New Yr? We’ve been waiting for 24 wks. Sign petition & share https://t.co/fzuC8pmbWd pic.twitter.com/OQrkpBX7G2