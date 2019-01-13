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9歲女孩送醫27次氣喘身亡　住在「空汙熱點」走路上學奪命

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煙囪，空汙（圖／視覺中國CFP）

▲空汙在許多國家都造成健康危機。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

英國倫敦9歲女孩埃拉（Ella Kissi-Debrah）2013年因氣喘發作死亡，然而，她的家人懷疑可能是當地的空汙造成憾事，近期獲准申請新的調查。母親羅莎蒙（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）表示，這是正確的決定，如果一家人最終成功，政府就必須採取措施應對空汙問題。

BBC報導，埃拉生前住在倫敦最繁忙的道路附近，她的母親去年8月遞交一份10萬人簽名的請願書給英國檢察總長考克斯（Geoffrey Cox），要求對於女兒的死展開新調查。如今，申請獲得准許，羅莎蒙說，這不會讓孩子回來，但可以讓大眾去注意為何一名極度健康的小孩會突然生病。

羅莎蒙認為，直到現今，英國的孩童死於氣喘是不可接受的，「我們需要採取嚴肅的措施來淨化空氣，像是柴油汽車補貼報廢、更優質的大眾運輸，以及更廣泛的自行車道。」

在英國，空氣汙染過往並未被登記在個人的死亡證明上，因此該家庭的代表律師認為，這是非常重要的一步。埃拉生前住在倫敦南部的路厄斯罕（Lewisham），此區實際上是惡名昭彰的「汙染熱點」，當地的空汙水平經常違背歐盟的標準。

根據2014年的一項調查，發現埃拉死於急性呼吸衰竭以及嚴重的氣喘。人權律師科克本（Jocelyn Cockburn）說，未來不僅會關注埃拉的詳細死因，也會進一步採取其他措施，來研究兒童在健康上受到的影響。

據了解，埃拉經常走路去上學，這段路程需要30到40分鐘，隨著當地空汙情況變得嚴重，她開始咳嗽，2010年被首次送往醫院，隨後3年她住院27次，恰巧是空汙紀錄的高峰。

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關鍵字：氣喘,空汙

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