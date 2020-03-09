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侯友宜走訪新莊落實行動治理　新北持續落實解決地方問題

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▲ 侯友宜走訪新莊落實行動治理 新北持續落實解決地方問題。（圖／新北市民政局提供）

▲ 侯友宜走訪新莊落實行動治理，新北持續落實解決地方問題。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日下午率市府團隊至新莊區與84位里長座談，針對公墓遷葬、汙水系統改善、增設停車空間、都市更新、交通號標誌設立等提案，與里長充分討論，侯友宜並感謝里長為地方建設的努力及對新冠肺炎（COVID-19）防疫工作的協助。

新莊區長朱思戎會中首先報告2019年行動治理執行成果，包括新樹派出所啓用、昌平街人行道高低差改善、昌平街31巷增劃設機車格、民安路段完成拓寬及富國路與裕民街口設置號誌桿等基礎建設，均於去年陸續完成。

另外，新莊第一公墓遷葬後規劃也是會中討論重點，殯葬處表示，新莊第一公墓總面積約15公頃，本次公告18份坑地區（新莊生命紀念館對面）遷葬範圍共3.8公頃，地上墳墓數量約5000門，自2020年2月24起公告遷葬至2020年12月31日止受理民眾申請自行起掘。

▲ 侯友宜走訪新莊落實行動治理 新北持續落實解決地方問題。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜9日下午率市府團隊至新莊區與84位里長座談。

公告期滿後，預計最快在2021年6月完成遷葬工程及簡易綠美化，並視後續土地利用需求移由相關機關開發，遷葬工程中之有名無主骨灰骸，則安奉於新北市存量較充足之公立納骨塔。

在文德文明市民活動中心氯離子過高拆除重建案方面，教育局表示，本案為學校用地，立體多目標規劃無法做活動中心，將朝向以老人教育訓練場所名義申請，已完成共構可行性評估報告刻正審議中。

此外，新莊人口逾42萬人，是新北市人口第2大區域，近年區域蓬勃發展，因此座談會上里長們針對丹鳳捷運站周邊都更推動、頭前運動公園及西盛圖書館停車場增設、十八份坑溪部分路段加蓋整治、中港行政大樓污水系統改善等議題，踴躍提出建議，期當地基礎建設能反映都市的快速發展。

其中，丹鳳捷運站周邊都更案，城鄉局表示，考量輔仁大學周邊捷運建設已陸續到位及後續塭仔圳重劃區開發，將有助於帶動地區產業轉型，目前正辦理新莊丹鳳及輔大地區再生策略規劃，以乙種工業區轉型議題提出該地區發展定位、推動策略與行動方案，朝帶動地區產業升級之目標，規劃成果將納入後續新莊及泰山都市計畫通盤檢討參考。

侯友宜除感謝里長表達地方心聲，並要求各局處找出最佳解決方案，落實行動治理滿足地方需求，同時也向全體里長及里幹事等一線防疫人員全力以赴投入本市居家檢疫工作表達感謝，共同為防疫把關。

民政局長柯慶忠表示，2019年度新莊區行動治理列管案件50案，已解列45案，完成率高達90%，各局處除和里長站在同一陣線，積極解決地方反映問題，並以民眾角度從制度規劃、政策執行至建設到位，為市民謀取最大福祉。

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