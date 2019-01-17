特勤隊攻堅販毒工廠　驚見620萬現金乖乖躺在桌上



▲專案小組攻堅販毒倉庫，竟發現高達600多萬台幣現金。（圖／記者翁聖勳翻攝）



地方中心／嘉義報導

嘉義市刑大偵二隊接獲報案，西區劉厝路一處鐵皮工廠，夜間常有大批高級車輛進出，警方經埋伏觀察，發現車主大都有毒品前科，立刻組成專案小組。警經4個月偵查，15日由特勤隊進行攻堅，當場逮捕12名犯嫌，並查扣槍、毒與驚人的620萬台幣現金。

嘉義縣警察局與刑事局偵查第六大隊第二隊（中部打擊犯罪中心）、台中市第五分局、嘉義竹崎分局、海巡署台南查緝隊、布袋查緝隊、海巡署艦隊分屬艦隊分署十三海巡隊共組專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

專案小組經4個月偵查，15日認時機成熟，聲請搜索票，刑事局中打聲請維安特勤隊進行攻堅：當場逮捕葉男等12人到案，並查扣K他命1批 (總計毛重703.9公克)、毒品咖啡包13包(毛重計140.22公克)、點鈔機1台、新台幣620萬餘元（含美金669元及印尼盾9000元）及以色列製沙漠之鷹手槍1把(含彈匣1個及子彈 6顆)及販毒聯絡用行動電話33支等證物。

警方調查，該集團租賃鐵皮倉庫，作為犯罪成員平日交易毒品的聯絡站，由於該集團晝伏夜出，行事極為小心，警方專案小組掌控作息後，申請維安警力支援，在深夜發動破門攻堅行動，一舉查獲包括主嫌在內共12名共犯，起出三級毒品K他命及制式手槍1把，疑似販毒不法所得600多萬元，全案依毒品罪移請嘉義地檢偵辦。

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