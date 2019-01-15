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Windows 7終止支援進入倒數1年　微軟呼籲儘快升級

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▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Windows 7終止支援進入倒數1年。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

Windows 7將在一年後 (2020年1月14日) 正式終止支援，屆時人使用Windows 7作業系統的用戶將不能在收到微軟的技術支援；微軟呼籲企業與個人用戶儘快升級至最新Windows 10作業系統，以利機敏資料及個人資訊安全無虞，且便於IT管理。

「Windows 7已經不夠安全了。」微軟365事業部營運暨行銷事業群副總經理周文英指出，Windows 7發布至今已有10年， Windows 7作業系統已不能滿足現今的資安環境，因此建議用戶可盡快進行作業系統更新。

▼微軟365事業部營運暨行銷事業群副總經理周文英指出， Windows 7已不能滿足現今的資安環境。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼微軟365事業部營運暨行銷事業群副總經理周文英指出， Windows 7已不能滿足現今的資安環境。（圖／記者邱倢芯攝）

運行Windows 10的裝置則具備高度安全防護，不需額外花費，便內建隨時維持更新的安全功能，協助企業抵禦日趨多變的現代安全威脅手法，因此建議用戶儘速升級。

台灣微軟表示，為協助企業提前整備就緒，Microsoft 365現代智慧桌面結合了隨時保持在最新狀態的Windows 10與Office 365，為企業提供高生產力、高安全防護的運算體驗，並有效節省企業資訊投資的總持有成本。

在過去，IT管理往往繁重耗時、且仰賴人工，但藉由Windows 10和Office 365專業增強版躍升現代智慧桌面後，IT管理將更加流暢、簡便，且能透過雲端服務與人工智慧提供高效安全的體驗。

微軟提醒無論在中小企業或者大型企業中的IT人員，都可從現在開始著手透過Microsoft 365解決方案，帶領組織躍升現代智慧桌面。微軟也推出 Microsoft 365 現代智慧桌面資源指南，包括企業部署資訊、中小企業升級停看聽、硬體升級資源與購機優惠、以及實用工具與資源等，力助企業無縫接軌。

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關鍵字：Windows 7,微軟,Windows 10,Office 365

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